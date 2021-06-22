Матвиенко сделала "назальную прививку" от коронавируса

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что ввела интраназальную антикоронавирусную вакцину в виде аэрозоля. Председатель верхней палаты парламента оказалась в списке волонтёров, поскольку этот препарат пока официально не зарегистрирован.

"Мне посоветовали врачи сделать прививку аэрозолем в нос, защитить носоглотку, через которую, как правило, вирус приходит. Я в группе волонтёров, пока ещё эта вакцина официально не зарегистрирована. Я в пятницу сделала такую прививку для дополнительной защиты и поддержки иммунитета", — сказала Матвиенко.