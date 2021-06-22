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Матвиенко сделала "назальную прививку" от коронавируса

Такая форма препарата имеет одно важное превосходство перед инъекционными — отсутствие побочных эффектов.

22 июня, 09:02

Фото © ТАСС / Никольский Алексей

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что ввела интраназальную антикоронавирусную вакцину в виде аэрозоля. Председатель верхней палаты парламента оказалась в списке волонтёров, поскольку этот препарат пока официально не зарегистрирован.

"Мне посоветовали врачи сделать прививку аэрозолем в нос, защитить носоглотку, через которую, как правило, вирус приходит. Я в группе волонтёров, пока ещё эта вакцина официально не зарегистрирована. Я в пятницу сделала такую прививку для дополнительной защиты и поддержки иммунитета", — сказала Матвиенко.

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Напомним, назальную вакцину разрабатывает центр им. Гамалеи. Клинические исследования препарата могут состояться в конце 2021-го – начале 2022 года, а регистрация — в 2022 году. Ранее директор центра Александр Гинцбург рассказывал, что назальная вакцина будет вводиться двукратно, но не исключено и одноразовое применение. При этом такая форма препарата имеет одно важное превосходство перед инъекционными — отсутствие побочных эффектов.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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