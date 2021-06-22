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Путин обвинил США в организации госпереворота на Украине в 2014 году

По мнению главы государства, многие страны были поставлены перед ультиматумом — быть с коллективным Западом или с Россией.

22 июня, 08:45
<p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/65869/photos/65907" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Фото © Kremlin.ru

США организовали государственный переворот на Украине в 2014 году, а страны Европы его поддержали, в итоге это привело к расколу внутри страны и выходу из её состава Крыма. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин в статье для немецкой газеты Die Zeit.

По мнению российского лидера, многие страны были поставлены перед ультиматумом — быть с коллективным Западом или с Россией. Европа не сопротивлялась антиконституционному вооружённому перевороту, и такая агрессивная политика привела к украинской трагедии. При этом Путин отметил, что тогда действующий президент Украины Виктор Янукович уже согласился со всеми требованиями оппозиции.

"Зачем США организовали переворот, а страны Европы — безвольно его поддержали, спровоцировав раскол в самой Украине и выход Крыма из её состава?" — задался вопросом глава государства.

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Вместе с тем Владимир Путин предупредил о существовании риска новой гонки вооружений, которая может начаться в мире на фоне деградации системы европейской безопасности.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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