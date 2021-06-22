Путин обвинил США в организации госпереворота на Украине в 2014 году

США организовали государственный переворот на Украине в 2014 году, а страны Европы его поддержали, в итоге это привело к расколу внутри страны и выходу из её состава Крыма. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин в статье для немецкой газеты Die Zeit.

По мнению российского лидера, многие страны были поставлены перед ультиматумом — быть с коллективным Западом или с Россией. Европа не сопротивлялась антиконституционному вооружённому перевороту, и такая агрессивная политика привела к украинской трагедии. При этом Путин отметил, что тогда действующий президент Украины Виктор Янукович уже согласился со всеми требованиями оппозиции.

"Зачем США организовали переворот, а страны Европы — безвольно его поддержали, спровоцировав раскол в самой Украине и выход Крыма из её состава?" — задался вопросом глава государства.