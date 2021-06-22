Путин назвал общую и бесспорную для всех стран цель

Президент РФ Владимир Путин заявил, что общая и бесспорная цель для всех стран мира заключается в создании единого пространства равноправного сотрудничества и всеобщего развития. Такие слова глава государства высказал в своей статье к 80-летию начала Великой Отечественной войны. Называется она: "Быть открытыми, несмотря на прошлое" и приурочена ко Дню памяти и скорби.

"Наша общая и бесспорная цель — обеспечить континентальную безопасность без разделительных линий, единое пространство равноправного сотрудничества и всеобщего развития во имя процветания Европы и мира в целом", — написал он в статье, которую опубликовали в немецкой еженедельной газете Die Zeit.

Также в материале Путин призвал мир перестать "тащить за собой груз прошлых недоразумений и ошибок". Он заявил, что Россия выступает за восстановление всеобъемлющего партнёрства с Европой. Глава государства назвал темы, которые представляют взаимный интерес у всех сторон. Это безопасность и стратегическая стабильность, здравоохранение и образование, цифровизация, энергетика, культура и т.д.