НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Путин назвал общую и бесспорную для всех стран цель

Глава государства призвал обеспечить континентальную безопасность без разделительных линий во имя процветания Европы и мира в целом.

22 июня, 08:40
<p>Фото © ТАСС / Никольский Алексей</p>

Фото © ТАСС / Никольский Алексей

Президент РФ Владимир Путин заявил, что общая и бесспорная цель для всех стран мира заключается в создании единого пространства равноправного сотрудничества и всеобщего развития. Такие слова глава государства высказал в своей статье к 80-летию начала Великой Отечественной войны. Называется она: "Быть открытыми, несмотря на прошлое" и приурочена ко Дню памяти и скорби.

"Наша общая и бесспорная цель — обеспечить континентальную безопасность без разделительных линий, единое пространство равноправного сотрудничества и всеобщего развития во имя процветания Европы и мира в целом", — написал он в статье, которую опубликовали в немецкой еженедельной газете Die Zeit.

Также в материале Путин призвал мир перестать "тащить за собой груз прошлых недоразумений и ошибок". Он заявил, что Россия выступает за восстановление всеобъемлющего партнёрства с Европой. Глава государства назвал темы, которые представляют взаимный интерес у всех сторон. Это безопасность и стратегическая стабильность, здравоохранение и образование, цифровизация, энергетика, культура и т.д.

Путин заявил, что Россия выступает за восстановление всеобъемлющего партнёрства с Европой

Путин заявил, что Россия выступает за восстановление всеобъемлющего партнёрства с Европой

Напомним, что День памяти и скорби — это памятная дата. Отмечается ежегодно 22 июня в России, на Украине (День скорби и чествования памяти жертв войны) и в Белоруссии (День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны) в годовщину начала Великой Отечественной войны.

"Дата, которую забыть невозможно": Ветераны в преддверии годовщины начала Великой Отечественной вспомнили первый день войны

"Дата, которую забыть невозможно": Ветераны в преддверии годовщины начала Великой Отечественной вспомнили первый день войны

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Песков рассказал, почему статья Путина к 80-летию начала ВОВ вышла в немецкой газете

сегодня в 09:47

Путин заявил, что Россия выступает за восстановление всеобъемлющего партнёрства с Европой

сегодня в 08:09

Песков: Путин пока не принимал решений о заполнении своей квоты на назначение сенаторов

сегодня в 09:37

"Никто ничего не возместит": Турагенты оценили целесообразность обмена путёвок на российский юг в пользу Турции

сегодня в 10:08
Life

"Без лишних посредников": Песков рассказал об особенностях прямой линии с Путиным в этом году

сегодня в 10:07

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1