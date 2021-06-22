Опубликована статья Путина к 80-летию начала Великой Отечественной войны
В ней российский лидер призвал мировое сообщество избавиться от "груза прошлых ошибок" и начать их исправление.
Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ
На сайте Кремля опубликована статья президента России Владимира Путина к 80-летию начала Великой Отечественной войны "Быть открытыми, несмотря на прошлое". Сегодня она выйдет в немецком интернет-издании Zeit Online, а в четверг — в еженедельной газете Die Zeit в разделе "Мнения".
В статье, вышедшей в День памяти и скорби, президент России призвал мировое сообщество избавиться от "груза прошлых недоразумений, обид, конфликтов и ошибок" и начать их исправление. Кроме того, российский лидер отметил, что Москва выступает за восстановление всеобъемлющего партнёрства с Европой.
Напомним, Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года, когда нацистская Германия напала на Советский Союз. В 2007 году был принят закон о включении в перечень памятных дат Дня памяти и скорби (22 июня). Сегодня он отмечается по всей России и за рубежом.
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