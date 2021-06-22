За рубежом поддержали акцию "Огненные картины войны". Видео © Соцсети

Не только российские регионы, но и также ряд стран, в числе которых — Египет, Ливан, Латвия, присоединились к международной акции "Огненные картины войны". Её ежегодно проводят активисты "Единой России" и движения "Волонтёры Победы" в городах-героях, городах воинской славы и городах трудовой доблести.

Так, в День памяти и скорби зажглись огненные картины войны. Уже второй год в ночь с 21 на 22 июня зажигаются огненные символы, отображающие скорбь, память и демонстрирующие вклад регионов в Великую Победу. Данная акция зародилась в Год памяти и славы. Тогда в ней приняло участие 15 городов. В этом же году в память о 80-летии начала Великой Отечественной войны картины зажглись уже в 128 городах не только России, но и зарубежья. Среди них — Латвия, Ливан, Киргизия, Молдова, Панама, Узбекистан и другие.

Например, в создании огненной картины в Бресте приняли участие руководитель движения Ольга Амельченкова и молодёжная делегация из России, куда вошли лучшие из "Волонтёров Победы". Картина здесь была посвящена обороне Брестской крепости, которая длилась с 22 июня по 30 июня 1941 года. Это одно из самых первых крупных сражений советских войск с немецкими в период Великой Отечественной войны. Из 12 000 свечей были составлены Холмские ворота, символ Брестской крепости.

Активисты из Ливана выложили из свечей военный самолёт группы "Нормандия". Это легендарная группа французских лётчиков, которые перед отправкой на советско-немецкий фронт базировались на авиабазе Раяк в Ливане в 1942 году.

"Для меня важно и почётно принять участие в этом мероприятии, потому что я считаю, что нельзя забывать этот страшный день, когда нацисты напали на СССР. Это наша общая память, которую нужно беречь. В Ливане мы изобразили самолёт в честь команды французских пилотов, которые организовали в Ливане в годы Второй мировой войны свой отряд, проводили здесь тренировки и потом были отправлены на фронт для борьбы с немцами", — рассказал волонтёр Победы из Ливана Дани Гануи.

В Севастополе на огненной картине был изображён один из самых узнаваемых памятников города — "Матрос и солдат". Монумент имеет высоту около 40 метров и является одним из наиболее крупных в истории СССР. Память погибших героев почтили и в детских лагерях. Например, в Артеке картина была посвящена крымскому партизану Вите Коробкову. Во время немецкой оккупации полуострова он помогал своему отцу, члену городской подпольной организации Михаилу Коробкову. Через Витю Коробкова поддерживалась связь между членами партизанских групп.

В рамках акции активисты движения также исполнили мечту Миркина Абрама Израилевича, ветерана Великой Отечественной войны, родившегося на территории Белоруссии. Он хотел посетить страну и школу в городе Хотимске Могилёвской области, где он учился до войны. Он принимал участие в Ленинградской битве, награждён орденом Красной Звезды. В этом году герою исполнится 101 год. Долгое время ветеран мечтал посетить родные края, и 23 июня его заветное желание осуществится.