Лайф выяснил сумму компенсации, которую Эдвард Бил выплатил пострадавшей в ДТП

Ранее сообщалось, что участники аварии на Садовом кольце пришли к мировому соглашению, в рамках которого Эдвард Бил должен был выплатить единоразово фиксированную сумму, однако она не раскрывалась. Кроме того, блогер обязался полностью покрыть расходы на лечение москвички Марии Артёмовой до её полного выздоровления. Сколько времени и денег на это потребуется, неизвестно. При этом потерпевшая уже просила следствие прекратить уголовное дело в отношении Била, но ей было отказано.