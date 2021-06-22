Лайф выяснил сумму компенсации, которую Эдвард Бил выплатил пострадавшей в ДТП
Ранее сообщалось, что стороны пришли к мировому соглашению, но при этом следователи отказались закрывать уголовное дело против блогера.
Фото © ТАСС / Пресс-служба Тверского суда
11 миллионов рублей в общей сложности выплатил блогер Эдвард Бил пострадавшей в ДТП с его участием женщине. Об этом Лайфу сообщил источник.
Ранее сообщалось, что участники аварии на Садовом кольце пришли к мировому соглашению, в рамках которого Эдвард Бил должен был выплатить единоразово фиксированную сумму, однако она не раскрывалась. Кроме того, блогер обязался полностью покрыть расходы на лечение москвички Марии Артёмовой до её полного выздоровления. Сколько времени и денег на это потребуется, неизвестно. При этом потерпевшая уже просила следствие прекратить уголовное дело в отношении Била, но ей было отказано.
Напомним, днём 1 апреля синий автомобиль "Ауди" вылетел на встречку и врезался в четыре легковушки в центре Москвы. Виновником аварии стал блогер Эдвард Бил. В результате ДТП пострадала женщина — водитель одного из повреждённых авто. Она оказалась сотрудницей Аппарата Госдумы. В отношении блогера возбуждено уголовное дело, ему грозит до двух лет тюрьмы. 3 апреля суд не стал арестовывать пранкера, но запретил покидать дом, выходить в Сеть и пользоваться авто.
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