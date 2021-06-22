Путин заявил, что Россия выступает за восстановление всеобъемлющего партнёрства с Европой

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ открыта к честному созидательному взаимодействию и выступает за возобновление полноформатного сотрудничества с Европой. Такие слова глава государства высказал в своей статье к 80-летию начала Великой Отечественной войны. Называется она "Быть открытыми, несмотря на прошлое" и приурочена ко Дню памяти и скорби.

"Россия выступает за восстановление всеобъемлющего партнёрства с Европой. У нас много тем, представляющих взаимный интерес. Это безопасность и стратегическая стабильность, здравоохранение и образование, цифровизация, энергетика, культура, наука и технологии, решение климатических и экологических проблем", — написал он в статье, которую опубликовали в немецкой еженедельной газете Die Zeit.

Глава российского государства также отметил, что мир динамично развивается, сталкивается с новыми вызовами и угрозами, поэтому необходимо перестать "тащить за собой груз прошлых недоразумений, обид, конфликтов и ошибок". Этот груз мешает сосредоточиться на решении актуаль­ных проблем. Президент РФ призвал мир признать эти ошибки и исправить их.