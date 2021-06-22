Путин заявил, что Россия выступает за восстановление всеобъемлющего партнёрства с Европой
Глава государства назвал темы, которые представляют взаимный интерес у всех сторон. Это безопасность и стратегическая стабильность, здравоохранение и образование, цифровизация, энергетика, культура и т.д.
Фото © ТАСС / Сергей Карпухин
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ открыта к честному созидательному взаимодействию и выступает за возобновление полноформатного сотрудничества с Европой. Такие слова глава государства высказал в своей статье к 80-летию начала Великой Отечественной войны. Называется она "Быть открытыми, несмотря на прошлое" и приурочена ко Дню памяти и скорби.
"Россия выступает за восстановление всеобъемлющего партнёрства с Европой. У нас много тем, представляющих взаимный интерес. Это безопасность и стратегическая стабильность, здравоохранение и образование, цифровизация, энергетика, культура, наука и технологии, решение климатических и экологических проблем", — написал он в статье, которую опубликовали в немецкой еженедельной газете Die Zeit.
Глава российского государства также отметил, что мир динамично развивается, сталкивается с новыми вызовами и угрозами, поэтому необходимо перестать "тащить за собой груз прошлых недоразумений, обид, конфликтов и ошибок". Этот груз мешает сосредоточиться на решении актуальных проблем. Президент РФ призвал мир признать эти ошибки и исправить их.
"Дата, которую забыть невозможно": Ветераны в преддверии годовщины начала Великой Отечественной вспомнили первый день войны
Напомним, что День памяти и скорби — это памятная дата. Отмечается ежегодно 22 июня в России, на Украине (День скорби и чествования памяти жертв войны) и в Белоруссии (День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны) в годовщину начала Великой Отечественной войны.
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