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Путин заявил о риске новой гонки вооружений

По словам президента, Россия открыта для честного созидательного взаимодействия.

22 июня, 07:53

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Президент РФ Владимир Путин заявил, что существуют риски новой гонки вооружений в мире на фоне деградации системы европейской безопасности. Об этом он написал в статье "Быть открытыми, несмотря на прошлое", опубликованной в немецкой газете Die Zeit к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

"Сейчас вся система европейской безопасности сильно деградировала. Нарастает напряжённость, реальными становятся риски новой гонки вооружений", — отметил российский лидер.

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Владимир Путин отмечает, что процветание и безопасность Европы возможны лишь совместными усилиями всех стран — и это подтверждает вся послевоенная история. По его словам, важность сотрудничества показала также пандемия коронавируса.

Президент добавил, что Россия в свою очередь открыта для честного созидательного взаимодействия.

"Это подтверждает наша идея создания единого пространства сотрудничества и безопасности от Атлантики до Тихого океана, которое включило бы в себя разные интеграционные форматы, в том числе Ев­ропейский союз и Евразийский экономический союз", подчеркнул российский лидер.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин констатировал, что гонка вооружений в мире идёт, но не по инициативе Москвы.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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