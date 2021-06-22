Путин заявил о риске новой гонки вооружений

Президент РФ Владимир Путин заявил, что существуют риски новой гонки вооружений в мире на фоне деградации системы европейской безопасности. Об этом он написал в статье "Быть открытыми, несмотря на прошлое", опубликованной в немецкой газете Die Zeit к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

"Сейчас вся система европейской безопасности сильно деградировала. Нарастает напряжённость, реальными становятся риски новой гонки вооружений", — отметил российский лидер.

Владимир Путин отмечает, что процветание и безопасность Европы возможны лишь совместными усилиями всех стран — и это подтверждает вся послевоенная история. По его словам, важность сотрудничества показала также пандемия коронавируса.

Президент добавил, что Россия в свою очередь открыта для честного созидательного взаимодействия.

"Это подтверждает наша идея создания единого пространства сотрудничества и безопасности от Атлантики до Тихого океана, которое включило бы в себя разные интеграционные форматы, в том числе Ев­ропейский союз и Евразийский экономический союз", — подчеркнул российский лидер.