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Путин призвал мир перестать "тащить за собой груз прошлых недоразумений и ошибок"

Глава государства также обозначил общие и бесспорные цели государств, среди которых — обеспечение континентальной безопасности без разделительных линий.

22 июня, 07:53
<p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/65894/photos/65945" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Фото © Kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин в статье, посвящённой 80-летию начала Великой Отечественной войны, призвал мировое сообщество признать ошибки прошлого и начать их исправление. Материал опубликован в немецкой газете Die Zeit, а перевод — на сайте Кремля.

"Мир динамично развивается, сталкивается с новыми вызовами и угрозами. И мы просто не можем позволить себе тащить за собой груз прошлых недоразумений, обид, конфликтов и ошибок. Груз, который будет мешать нам сосредоточиться на решении актуаль­ных проблем. Убеждены, что нам всем надо признать эти ошибки и исправить их", — написал глава государства.

Путин назвал общей и бесспорной целью обеспечение континентальной безопасности без разделительных линий, единое пространство равноправного сотрудничества и всеобщего развития во имя процветания Европы и мира в целом.

Песков объяснил, почему статью к 80-летию начала Великой Отечественной войны Путин написал на немецком языке

Песков объяснил, почему статью к 80-летию начала Великой Отечественной войны Путин написал на немецком языке

Напомним, год назад российский лидер написал статью для американского журнала National Interest под названием "Реальные уроки 75-й годовщины Второй мировой войны". В ней Путин рассказал западным читателям о вкладе СССР в победу над нацистской Германией, попытках переписать историю и намерениях России твёрдо противостоять этому.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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