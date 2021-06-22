Путин призвал мир перестать "тащить за собой груз прошлых недоразумений и ошибок"

Президент РФ Владимир Путин в статье, посвящённой 80-летию начала Великой Отечественной войны, призвал мировое сообщество признать ошибки прошлого и начать их исправление. Материал опубликован в немецкой газете Die Zeit, а перевод — на сайте Кремля.

"Мир динамично развивается, сталкивается с новыми вызовами и угрозами. И мы просто не можем позволить себе тащить за собой груз прошлых недоразумений, обид, конфликтов и ошибок. Груз, который будет мешать нам сосредоточиться на решении актуаль­ных проблем. Убеждены, что нам всем надо признать эти ошибки и исправить их", — написал глава государства.

Путин назвал общей и бесспорной целью обеспечение континентальной безопасности без разделительных линий, единое пространство равноправного сотрудничества и всеобщего развития во имя процветания Европы и мира в целом.