Путин призвал мир перестать "тащить за собой груз прошлых недоразумений и ошибок"
Глава государства также обозначил общие и бесспорные цели государств, среди которых — обеспечение континентальной безопасности без разделительных линий.
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Президент РФ Владимир Путин в статье, посвящённой 80-летию начала Великой Отечественной войны, призвал мировое сообщество признать ошибки прошлого и начать их исправление. Материал опубликован в немецкой газете Die Zeit, а перевод — на сайте Кремля.
"Мир динамично развивается, сталкивается с новыми вызовами и угрозами. И мы просто не можем позволить себе тащить за собой груз прошлых недоразумений, обид, конфликтов и ошибок. Груз, который будет мешать нам сосредоточиться на решении актуальных проблем. Убеждены, что нам всем надо признать эти ошибки и исправить их", — написал глава государства.
Путин назвал общей и бесспорной целью обеспечение континентальной безопасности без разделительных линий, единое пространство равноправного сотрудничества и всеобщего развития во имя процветания Европы и мира в целом.
Песков объяснил, почему статью к 80-летию начала Великой Отечественной войны Путин написал на немецком языке
Напомним, год назад российский лидер написал статью для американского журнала National Interest под названием "Реальные уроки 75-й годовщины Второй мировой войны". В ней Путин рассказал западным читателям о вкладе СССР в победу над нацистской Германией, попытках переписать историю и намерениях России твёрдо противостоять этому.
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