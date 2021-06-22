Путин: Советский солдат не мстил немцам, а пришёл освобождать Германию
Российский лидер заявил о мужестве и стойкости героев Красной армии, которые не только отстояли независимость и достоинство Родины, но и спасли от порабощения Европу и мир.
Памятник "Воин-освободитель" в Берлине.
Фото © wikipedia.org
Правда о Великой Отечественной войне заключается в том, что советские войска пришли в Германию с миссией освобождения. Об этом говорится в статье президента России Владимира Путина "Быть открытыми, несмотря на прошлое", опубликованной в немецкой еженедельной газете Die Zeit и приуроченной к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны.
"Кто бы ни пытался сейчас переписать страницы прошлого, правда в том, что советский солдат пришёл на землю Германии не мстить немцам, а с благородной, великой миссией освободителя", — подчеркнул российский лидер.
Путин отметил мужество и стойкость героев Красной армии, которые не только отстояли независимость и достоинство Родины, но и спасли от порабощения Европу и мир.
"Пережив ужасы мировой войны, народы Европы всё же смогли преодолеть отчуждение и восстановить взаимное доверие и уважение, взяли курс на интеграцию, чтобы подвести окончательную черту под европейскими трагедиями первой половины прошлого века", — говорится в его статье.
Напомним, что День памяти и скорби — это памятная дата. Отмечается ежегодно 22 июня в России, на Украине (День скорби и чествования памяти жертв войны) и в Белоруссии (День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны) в годовщину начала Великой Отечественной войны. Сегодня в нашей стране проходят траурные и памятные мероприятия, а также патриотические акции. Некоторые из них получили поддержку и за рубежом. Например, Египет, Ливан, Латвия присоединились к международной акции "Огненные картины войны". Её ежегодно проводят активисты "Единой России" и движения "Волонтёры Победы" в городах-героях, городах воинской славы и городах трудовой доблести.
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