Правда о Великой Отечественной войне заключается в том, что советские войска пришли в Германию с миссией освобождения. Об этом говорится в статье президента России Владимира Путина "Быть открытыми, несмотря на прошлое", опубликованной в немецкой еженедельной газете Die Zeit и приуроченной к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

"Кто бы ни пытался сейчас переписать страницы прошлого, правда в том, что советский солдат пришёл на землю Германии не мстить немцам, а с благородной, великой миссией освободителя", — подчеркнул российский лидер.

Путин отметил мужество и стойкость героев Красной армии, которые не только отстояли независимость и достоинство Родины, но и спасли от порабощения Европу и мир.

"Пережив ужасы мировой войны, народы Европы всё же смогли преодолеть отчуждение и восстановить взаимное доверие и уважение, взяли курс на интеграцию, чтобы подвести окончательную черту под европейскими трагедиями первой половины прошлого века", — говорится в его статье.