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Путин: Советский солдат не мстил немцам, а пришёл освобождать Германию

Российский лидер заявил о мужестве и стойкости героев Красной армии, которые не только отстояли независимость и достоинство Родины, но и спасли от порабощения Европу и мир.

22 июня, 07:53
<p>Памятник "Воин-освободитель" в Берлине.</p><p>Фото<a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Berlin_Treptow_Ehrenmal_07.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a>© <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Berlin_Treptow_Ehrenmal_07.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">wikipedia.org</a></p>

Памятник "Воин-освободитель" в Берлине.

Фото © wikipedia.org

Правда о Великой Отечественной войне заключается в том, что советские войска пришли в Германию с миссией освобождения. Об этом говорится в статье президента России Владимира Путина "Быть открытыми, несмотря на прошлое", опубликованной в немецкой еженедельной газете Die Zeit и приуроченной к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

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"Кто бы ни пытался сейчас переписать страницы прошлого, правда в том, что советский солдат пришёл на землю Германии не мстить немцам, а с благородной, великой миссией освободителя", подчеркнул российский лидер.

Путин отметил мужество и стойкость героев Красной армии, которые не только отстояли независимость и достоинство Родины, но и спасли от порабощения Европу и мир.

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"Пережив ужасы мировой войны, народы Европы всё же смогли преодолеть отчуждение и восстановить взаимное доверие и уважение, взяли курс на интеграцию, чтобы подвести окончательную черту под европейскими трагедиями первой половины прошлого века", — говорится в его статье.

Напомним, что День памяти и скорби — это памятная дата. Отмечается ежегодно 22 июня в России, на Украине (День скорби и чествования памяти жертв войны) и в Белоруссии (День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны) в годовщину начала Великой Отечественной войны. Сегодня в нашей стране проходят траурные и памятные мероприятия, а также патриотические акции. Некоторые из них получили поддержку и за рубежом. Например, Египет, Ливан, Латвия присоединились к международной акции "Огненные картины войны". Её ежегодно проводят активисты "Единой России" и движения "Волонтёры Победы" в городах-героях, городах воинской славы и городах трудовой доблести.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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