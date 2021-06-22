В Думе призвали обеспечить многодетные семьи бесплатными парковками во всех регионах РФ

В России предложили на федеральном уровне предоставить многодетным семьям с более чем тремя несовершеннолетними детьми бесплатные парковочные места. С такой инициативой выступила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, сообщает RT.

"Прошу вас рассмотреть возможность ведения федерального реестра семей (родителей), воспитывающих трёх и более несовершеннолетних детей, а также предоставления им бесплатных мест на парковках во всех субъектах РФ", — говорится в её письме на имя премьер-министра Михаила Мишустина.

По словам депутата, подобные меры уже принимаются в отдельных регионах, но не затрагивают большую их часть, хотя предоставление бесплатной парковки вполне подходит под критерии политики по поддержке семьи, материнства и детства многодетным семьям.