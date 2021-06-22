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В Думе призвали обеспечить многодетные семьи бесплатными парковками во всех регионах РФ

По словам автора инициативы, подобные меры уже вводятся властями отдельных субъектов страны, но сделать это следует повсеместно.

22 июня, 07:34
<p>Фото © ТАСС / Рюмин Александр</p>

Фото © ТАСС / Рюмин Александр

В России предложили на федеральном уровне предоставить многодетным семьям с более чем тремя несовершеннолетними детьми бесплатные парковочные места. С такой инициативой выступила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, сообщает RT.

"Прошу вас рассмотреть возможность ведения федерального реестра семей (родителей), воспитывающих трёх и более несовершеннолетних детей, а также предоставления им бесплатных мест на парковках во всех субъектах РФ", — говорится в её письме на имя премьер-министра Михаила Мишустина.

Депутат предложил выдавать многодетным семьям образовательные сертификаты

Депутат предложил выдавать многодетным семьям образовательные сертификаты

По словам депутата, подобные меры уже принимаются в отдельных регионах, но не затрагивают большую их часть, хотя предоставление бесплатной парковки вполне подходит под критерии политики по поддержке семьи, материнства и детства многодетным семьям.

Ранее Лайф сообщал, что в России могут быть введены особые условия кешбэка за поездки для многодетных семей.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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