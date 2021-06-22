В АТОР рассказали, сколько миллионов россиян успеют отдохнуть в Турции до конца сентября

Начиная с сегодняшнего дня, когда возобновляется авиасообщение с Турцией, и до конца года в этой стране могут отдохнуть три миллиона россиян. Такого мнения придерживаются в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

При этом это произойдёт, если сохранится нынешняя динамика бронирования и цен, а также отсутствие дополнительных коронавирусных ограничений.

"Турпоток из России в Турцию (на всех направлениях, включая Анталью, курорты Эгейского побережья и Стамбул) с 22 июня до конца сентября может составить около трёх миллионов человек", — сказано в сообщении.