НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В АТОР рассказали, сколько миллионов россиян успеют отдохнуть в Турции до конца сентября

Однако специалисты ожидают продления высокого сезона и до октября при условии хорошей погоды и благоприятных цен.

22 июня, 07:20
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Начиная с сегодняшнего дня, когда возобновляется авиасообщение с Турцией, и до конца года в этой стране могут отдохнуть три миллиона россиян. Такого мнения придерживаются в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

При этом это произойдёт, если сохранится нынешняя динамика бронирования и цен, а также отсутствие дополнительных коронавирусных ограничений.

"Турпоток из России в Турцию (на всех направлениях, включая Анталью, курорты Эгейского побережья и Стамбул) с 22 июня до конца сентября может составить около трёх миллионов человек", — сказано в сообщении.

Отмечается, что в цифру включены и те путешественники, которые не смогли вылететь в Турцию во второй половине апреля — июне. Однако высокий сезон может продлиться при условии хорошей погоды и благоприятных цен, специалисты ожидают его в октябре.

Россияне начали менять путёвки с отечественных курортов на турецкие

Россияне начали менять путёвки с отечественных курортов на турецкие

Напомним, что во вторник, 22 июня, снимаются ограничения и восстанавливается как регулярное, так и чартерное авиасообщение с Турцией. Кроме того, 28 июня также откроется авиасообщение с США, Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Италией, Кипром и Северной Македонией. Также будет увеличено число рейсов в Австрию, Азербайджан, Армению, Грецию, Катар, Финляндию, Хорватию и Швейцарию.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Россияне начали менять путёвки с отечественных курортов на турецкие

сегодня в 04:14

"Спрос огромный": Стоимость отдыха в Турции резко выросла вполовину

сегодня в 00:11
Life

Опубликована статья Путина к 80-летию начала Великой Отечественной войны

сегодня в 08:29

Песков рассказал, что Путин писал статью для немецкой газеты на русском языке

сегодня в 08:28

"Важно провести реформы": Матыцин назвал неутешительным выступление сборной России на Евро-2020

сегодня в 08:23

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1