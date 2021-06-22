В АТОР рассказали, сколько миллионов россиян успеют отдохнуть в Турции до конца сентября
Однако специалисты ожидают продления высокого сезона и до октября при условии хорошей погоды и благоприятных цен.
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Начиная с сегодняшнего дня, когда возобновляется авиасообщение с Турцией, и до конца года в этой стране могут отдохнуть три миллиона россиян. Такого мнения придерживаются в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
При этом это произойдёт, если сохранится нынешняя динамика бронирования и цен, а также отсутствие дополнительных коронавирусных ограничений.
"Турпоток из России в Турцию (на всех направлениях, включая Анталью, курорты Эгейского побережья и Стамбул) с 22 июня до конца сентября может составить около трёх миллионов человек", — сказано в сообщении.
Отмечается, что в цифру включены и те путешественники, которые не смогли вылететь в Турцию во второй половине апреля — июне. Однако высокий сезон может продлиться при условии хорошей погоды и благоприятных цен, специалисты ожидают его в октябре.
Напомним, что во вторник, 22 июня, снимаются ограничения и восстанавливается как регулярное, так и чартерное авиасообщение с Турцией. Кроме того, 28 июня также откроется авиасообщение с США, Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Италией, Кипром и Северной Македонией. Также будет увеличено число рейсов в Австрию, Азербайджан, Армению, Грецию, Катар, Финляндию, Хорватию и Швейцарию.
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