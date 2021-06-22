Появилась редкая архивная запись стихотворения "Суббота, 21 июня" Арсения Тарковского в исполнении самого автора. Уникальность аудиодорожки заключается в том, что она наложена на видеохронику 1941 года, которую отреставрировали при помощи нейросетей.

Кадры опубликовал телеканал RT к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны. На них изображены бойцы Ленинградской армии народного ополчения, в которую входили сами жители города, вызвавшиеся защищать город от немецких захватчиков. Отмечается, что видео было снято незадолго до отправки солдат на фронт.