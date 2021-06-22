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"Я знаю час, когда начнут войну": Опубликована архивная запись стихотворения Арсения Тарковского в прочтении автора

Голос поэта наложен на кадры с изображением солдат Ленинградской армии народного ополчения перед отправкой на фронт.

22 июня, 08:00

Появилась редкая архивная запись стихотворения "Суббота, 21 июня" Арсения Тарковского в исполнении самого автора. Уникальность аудиодорожки заключается в том, что она наложена на видеохронику 1941 года, которую отреставрировали при помощи нейросетей.

Кадры опубликовал телеканал RT к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны. На них изображены бойцы Ленинградской армии народного ополчения, в которую входили сами жители города, вызвавшиеся защищать город от немецких захватчиков. Отмечается, что видео было снято незадолго до отправки солдат на фронт.

День, когда началась война. Самые кровопролитные сражения Великой Отечественной

День, когда началась война. Самые кровопролитные сражения Великой Отечественной

Ранее Лайф сообщал, что Министерство обороны РФ опубликовало архивные документы о начале Великой Отечественной войны, рассказывающие об общих ожиданиях обеих сторон накануне 22 июня 1941 года.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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