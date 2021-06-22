Песков рассказал, что Путин писал статью для немецкой газеты на русском языке
Материал под названием "Быть открытыми, несмотря на прошлое" глава государства подготовил в честь годовщины начала ВОВ.
Фото © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин изначально писал опубликованную в немецкой газете Die Zeit статью к 80-летию начала Великой Отечественной войны на русском языке. Об этом Лайфу сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"На русском", — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.
Статью "Быть открытыми, несмотря на прошлое" Владимир Путин подготовил в честь 80-летия начала Великой Отечественной войны. Материал был опубликован в День памяти и скорби, который отмечается ежегодно 22 июня в России, на Украине (День скорби и чествования памяти жертв войны) и в Белоруссии (День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны).
Ранее Владимир Путин заметил, что Россия с благодарностью вспоминает союзников, приближавших общую Победу во Второй мировой. Президент напомнил о святости памяти героев, боровшихся с нацизмом.
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