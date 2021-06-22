Песков рассказал, что Путин писал статью для немецкой газеты на русском языке

Президент России Владимир Путин изначально писал опубликованную в немецкой газете Die Zeit статью к 80-летию начала Великой Отечественной войны на русском языке. Об этом Лайфу сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Статью "Быть открытыми, несмотря на прошлое" Владимир Путин подготовил в честь 80-летия начала Великой Отечественной войны. Материал был опубликован в День памяти и скорби, который отмечается ежегодно 22 июня в России, на Украине (День скорби и чествования памяти жертв войны) и в Белоруссии (День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны).