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Путин: Россия с благодарностью вспоминает союзников, приближавших общую Победу во Второй мировой

Глава государства отметил вклад немецких антифашистов и напомнил о святости памяти героев, боровшихся с нацизмом.

22 июня, 08:11
<p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/65888/photos/65937" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Фото © Kremlin.ru

Россия с благодарностью вспоминает союзников по антигитлеровской коалиции и других сопротивляющихся, приблизивших общую Победу в годы Второй мировой войны. Об этом президент Владимир Путин написал в статье для немецкой газеты Die Zeit к 80-летию начала Великой Отечественной войны.

"Мы с благодарностью вспоминаем союзников по антигитлеровской коалиции, участников сопротивления, немецких антифашистов, приближавших общую Победу", — сказано в переводе статьи, опубликованном на сайте Кремля.

Глава государства напомнил, что для России свята память героев, боровшихся с нацизмом.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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