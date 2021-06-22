Путин: Россия с благодарностью вспоминает союзников, приближавших общую Победу во Второй мировой

Россия с благодарностью вспоминает союзников по антигитлеровской коалиции и других сопротивляющихся, приблизивших общую Победу в годы Второй мировой войны. Об этом президент Владимир Путин написал в статье для немецкой газеты Die Zeit к 80-летию начала Великой Отечественной войны.

"Мы с благодарностью вспоминаем союзников по антигитлеровской коалиции, участников сопротивления, немецких антифашистов, приближавших общую Победу", — сказано в переводе статьи, опубликованном на сайте Кремля.

Глава государства напомнил, что для России свята память героев, боровшихся с нацизмом.