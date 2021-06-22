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Регион
Опубликовано 22 июня 2021, 08:20

Путин назвал расширение НАТО на восток причиной роста взаимного недоверия в Европе

Фото © ТАСС / Метцель Михаил

Фото © ТАСС / Метцель Михаил

Глава государства напомнил, что после Второй мировой к организации примкнуло 14 новых стран.

Включение в состав НАТО республик бывшего СССР после Второй мировой войны стало причиной стремительного роста взаимного недоверия на континенте. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своей статье, приуроченной к 80-летию с начала Великой Отечественной войны.

"Именно движение блока на восток, начавшееся, между прочим, с того, что советское руководство фактически уговорили на членство объединённой Германии в НАТО, стало основной причиной стремительного роста взаимного недоверия в Европе", — говорится в статье президента.

Путин напомнил, что с 1999 года последовало ещё пять волн расширения НАТО. В итоге к организации примкнуло 14 новых стран, включая республики бывшего СССР, что "фактически похоронило надежды на континент без разделительных линий".

Путин призвал мир перестать "тащить за собой груз прошлых недоразумений и ошибок"
Путин призвал мир перестать "тащить за собой груз прошлых недоразумений и ошибок"

Вместе с тем глава государства предупредил о существовании риска новой гонки вооружений, которая может начаться в мире на фоне деградации системы европейской безопасности.

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Роман Имполитов
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