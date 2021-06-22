Путин назвал расширение НАТО на восток причиной роста взаимного недоверия в Европе
Глава государства напомнил, что после Второй мировой к организации примкнуло 14 новых стран.
Фото © ТАСС / Метцель Михаил
Включение в состав НАТО республик бывшего СССР после Второй мировой войны стало причиной стремительного роста взаимного недоверия на континенте. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своей статье, приуроченной к 80-летию с начала Великой Отечественной войны.
"Именно движение блока на восток, начавшееся, между прочим, с того, что советское руководство фактически уговорили на членство объединённой Германии в НАТО, стало основной причиной стремительного роста взаимного недоверия в Европе", — говорится в статье президента.
Путин напомнил, что с 1999 года последовало ещё пять волн расширения НАТО. В итоге к организации примкнуло 14 новых стран, включая республики бывшего СССР, что "фактически похоронило надежды на континент без разделительных линий".
Вместе с тем глава государства предупредил о существовании риска новой гонки вооружений, которая может начаться в мире на фоне деградации системы европейской безопасности.
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