Путин назвал расширение НАТО на восток причиной роста взаимного недоверия в Европе

Глава государства напомнил, что после Второй мировой к организации примкнуло 14 новых стран.

Включение в состав НАТО республик бывшего СССР после Второй мировой войны стало причиной стремительного роста взаимного недоверия на континенте. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своей статье, приуроченной к 80-летию с начала Великой Отечественной войны.

"Именно движение блока на восток, начавшееся, между прочим, с того, что советское руководство фактически уговорили на членство объединённой Германии в НАТО, стало основной причиной стремительного роста взаимного недоверия в Европе", — говорится в статье президента.

Путин напомнил, что с 1999 года последовало ещё пять волн расширения НАТО. В итоге к организации примкнуло 14 новых стран, включая республики бывшего СССР, что "фактически похоронило надежды на континент без разделительных линий".