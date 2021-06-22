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Умер бывший тренер футбольного ЦСКА Сергей Шапошников

Он возглавлял армейский клуб в течение четырёх периодов в 60-е, 70-е и 80-е годы.

22 июня, 08:41

Фото © ПФК ЦСКА

Бывший главный тренер московского ЦСКА Сергей Шапошников умер в возрасте 98 лет. Об этом сообщается в "твиттере" футбольного клуба.

"Армейский клуб выражает глубокие соболезнования родным и близким Сергея Иосифовича", говорится в сообщении пресс-службы армейцев.

Шапошников возглавлял ЦСКА в течение четырёх периодов в 60-е, 70-е и 80-е годы. Также специалист работал во львовском СКА, кишинёвском "Нистру", одесском "Черноморце", "Кайрате" из Алма-Аты и симферопольской "Таврии".

Умер генеральный директор БК "Нижний Новгород" Александр Хайретдинов

Умер генеральный директор БК "Нижний Новгород" Александр Хайретдинов

В качестве игрока Шапошников в конце 40-х представлял столичный армейский клуб, носивший тогда название ЦДКА.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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