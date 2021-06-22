Умер бывший тренер футбольного ЦСКА Сергей Шапошников
Он возглавлял армейский клуб в течение четырёх периодов в 60-е, 70-е и 80-е годы.
Фото © ПФК ЦСКА
Бывший главный тренер московского ЦСКА Сергей Шапошников умер в возрасте 98 лет. Об этом сообщается в "твиттере" футбольного клуба.
"Армейский клуб выражает глубокие соболезнования родным и близким Сергея Иосифовича", — говорится в сообщении пресс-службы армейцев.
На 99-м году жизни скончался бывший игрок и тренер #ЦСКА Сергей Шапошников. Армейский клуб выражает глубокие соболезнования родным и близким Сергея Иосифовича 🙏 pic.twitter.com/hdLQ3qhuH4— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) June 22, 2021
Шапошников возглавлял ЦСКА в течение четырёх периодов в 60-е, 70-е и 80-е годы. Также специалист работал во львовском СКА, кишинёвском "Нистру", одесском "Черноморце", "Кайрате" из Алма-Аты и симферопольской "Таврии".
В качестве игрока Шапошников в конце 40-х представлял столичный армейский клуб, носивший тогда название ЦДКА.
Футбол. Интересное по теме
Ничего удивительного: Почему позор сборной России на Евро-2020 абсолютно закономерен
вчера в 21:40
"Нагнетайте": В соцсети "ВКонтакте" появился эмодзи-статус от Бузовой в поддержку сборной России на Евро-2020
вчера в 17:58
Избивший пешехода экс-футболист "Спартака" Гулиев перешёл в "Арсенал"
вчера в 15:48
Комментариев: 0