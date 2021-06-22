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Разработчик "Спутника V" предупредил, что коронавирус "молодеет"

Россиян призвали помнить о вакцинации, так как это единственное эффективное средство борьбы с пандемией.

22 июня, 08:56

Фото © ТАСС / Григоров Гавриил

Жертвами коронавирусной инфекции всё чаще становятся молодые люди. Согласно данным руководителя лаборатории центра им. Гамалеи Владимира Гущина, тяжёлые симптомы всё чаще наблюдаются у юношей и девушек.

"Как мы видим, со временем у новых штаммов свойства не меняются в лучшую сторону. Мы видим, наоборот, повышение способности передаваться от человека к человеку, мы видим, что люди, наоборот, болеют тяжелее, болезнь "молодеет", появляется большее количество тяжёлых случаев среди молодых", — объяснил один из разработчиков "Спутника V" в эфире канала "Соловьёв Live" на YouTube.

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Гущин напомнил, что сейчас появляются повторные случаи заражения ковидом. Поэтому вакцинация является единственным эффективным средством борьбы с пандемией.

А ранее Лайф рассказывал, что в России за сутки выявили 16 715 случаев коронавируса. Отмечалось также, что на сегодняшний день в России выявлено 5 350 919 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 130 347 летальных исходов, выздоровело 4 889 450 человек.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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