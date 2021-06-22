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"Никто ничего не возместит": Турагенты оценили целесообразность обмена путёвок на российский юг в пользу Турции

Собеседники Лайфа объясняют, что желающим провести отпуск в Анталье вместо Сочи не стоит ожидать возврата средств за уже оформленные путёвки: придётся либо всё-таки лететь в Краснодарский край, либо бронировать Турцию, но с условием, что вы просто "подарите" отелю и перевозчику деньги за первый забронированный вариант.

22 июня, 10:08

Фото © Pixabay

Для российского туриста, который собирался лететь в Краснодарский край или Крым, но после открытия Турции решил изменить свои планы, такой обмен будет крайне нерентабельным. Об этом в беседе с Лайфом сообщила исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталья Осипова.

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Она уточнила, что такой тенденции на рынке пока нет, обмены не носят массовый характер, однако некоторые путешественники ведут переговоры о том, чтобы отменить запланированный отдых на российском юге и направиться в уже открытую Турцию. И по словам Осиповой, вряд ли турагенты согласятся на такой обмен.

"Я считаю, что туристам это крайне нерентабельно делать, потому что возобновление авиасообщения с Турцией не является причиной для возврата денег. То есть, по сути, российскому туристу никто ничего не возместит и фактически понесённые затраты уже у оператора есть. Если отель уже оплачен, то турист должен понимать, что он либо отдыхает уже в России, либо просто оставляет деньги и заплатит ещё за Турцию", объясняет Осипова.

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Она добавила, что спрос на Турцию сейчас "просто огромный", потому что есть туристы, которые специально ждали открытия. Немало и тех, кто заранее оплатил отдых в Турции, когда авиасообщение ещё было прекращено.

"Затруднительно сказать, как открытие Турции отразится на отдыхе в нашей стране, потому что уже наперёд наши отели 5, 4 и 3 звезды проданы практически до конца августа. Все эти брони останутся. А вот на следующий год получим ли мы возвратных туристов на наше побережье, это зависит от того, как отработаем этот сезон", добавила собеседница Лайфа.

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Напомним, что сегодня, 22 июня, снимаются ограничения и восстанавливается как регулярное, так и чартерное авиасообщение с Турцией. Помимо этого 28 июня также откроется авиасообщение с США, Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Италией, Кипром и Северной Македонией. Также будет увеличено число рейсов в Австрию, Азербайджан, Армению, Грецию, Катар, Финляндию, Хорватию и Швейцарию.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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