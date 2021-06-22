Для российского туриста, который собирался лететь в Краснодарский край или Крым, но после открытия Турции решил изменить свои планы, такой обмен будет крайне нерентабельным. Об этом в беседе с Лайфом сообщила исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталья Осипова.

Она уточнила, что такой тенденции на рынке пока нет, обмены не носят массовый характер, однако некоторые путешественники ведут переговоры о том, чтобы отменить запланированный отдых на российском юге и направиться в уже открытую Турцию. И по словам Осиповой, вряд ли турагенты согласятся на такой обмен.

"Я считаю, что туристам это крайне нерентабельно делать, потому что возобновление авиасообщения с Турцией не является причиной для возврата денег. То есть, по сути, российскому туристу никто ничего не возместит и фактически понесённые затраты уже у оператора есть. Если отель уже оплачен, то турист должен понимать, что он либо отдыхает уже в России, либо просто оставляет деньги и заплатит ещё за Турцию", — объясняет Осипова.

Она добавила, что спрос на Турцию сейчас "просто огромный", потому что есть туристы, которые специально ждали открытия. Немало и тех, кто заранее оплатил отдых в Турции, когда авиасообщение ещё было прекращено.