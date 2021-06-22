Почти 2 миллиона россиян не забрали накопительную часть своей пенсии

Число пенсионеров, которые не получили причитающуюся им накопительную часть пенсии, приблизилось к двум миллионам. По данным "Коммерсанта", одна из основных проблем кроется в затруднённом обмене данными между ПФР и негосударственными пенсионными фондами.

Согласно отчётам 15 крупнейших НПФ за 2020 год, почти 2,1 миллиона лиц пенсионного возраста в прошлом году не обратились за выплатой накопительной части или она им вовсе не была назначена. В итоге число не получивших именно накопительную пенсию россиян в прошлом году эксперты оценивают в 1,7–1,9 миллиона. Годом ранее таких граждан было около 1,6 миллиона.

Газета уточняет, что причиной, по которой граждане не забирают положенные им средства, эксперты называют то, что людям о них попросту неизвестно. Это в свою очередь связано с устаревшими базами данных с неактуальными контактами пенсионеров. Проблема состоит ещё и в том, что сейчас НПФ не обязаны информировать граждан о наступлении пенсионных оснований.