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Сборная России заработала почти 11 миллионов евро за выступление на Евро-2020

Напомним, команда Станислава Черчесова проиграла в двух играх и сумела победить в одной, в результате чего заняла последнее место в группе.

22 июня, 09:49

Сборная России по футболу за своё выступление на Евро-2020 получила 10,75 миллиона евро от УЕФА.

Ничего удивительного: Почему позор сборной России на Евро-2020 абсолютно закономерен

Ничего удивительного: Почему позор сборной России на Евро-2020 абсолютно закономерен

Согласно регламенту турнира, каждая сборная получает 9,25 млн евро за участие, кроме того, победа на групповом этапе приносит ещё 1,5 миллиона, а ничья — 750 тысяч евро. Таким образом, наша сборная заработала 10,75 млн евро.

СМИ: Сборную лишили премии за ранний вылет с Евро-2020

СМИ: Сборную лишили премии за ранний вылет с Евро-2020

Напомним, сборная России по футболу в трёх матчах группового этапа обыграла Финляднию и уступила командам Бельгии и Дании. В результате подопечные Станислава Черчесова заняли четвёртое место в группе и с треском вылетели с турнира.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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