"Символ хамства и бескультурья": Губерниев резко ответил на критику Павлюченко
Комментатор высказался о том, что в России не хватает сильных футболистов уровня сборной, а бывший игрок посоветовал ему обсуждать лыжный спорт.
Роман Павлюченко. Фото © Андрей Васильев / ТАСС
Журналист "Матча ТВ" Дмитрий Губерниев назвал бывшего нападающего сборной России по футболу Романа Павлюченко символом тупизны, хамства и бескультурья. Об этом он написал в своём телеграм-канале.
"О, гений футбольного прорыва на личности перешёл! Как говорится, на воре шапка горит... Роман, вы теперь мой кумир… Символ тупизны, хамства и бескультурья… Жаль парня, все про него забыли, хоть так теперь вспомнят гения…" — отметил Губерниев.
Ранее Губерниев после вылета сборной России с Евро-2020 написал в своём канале, что в нашей стране не хватает сильных футболистов уровня сборной. В ответ на это бывший игрок посоветовал ему обсуждать лыжный спорт.
"Чувак, ты кто? Обсуждай лыжный спорт! Не лезь в футбол, пожалуйста, я тебя прошу, там и без тебя разберутся", — написал Павлюченко в сториз "Инстаграма".
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