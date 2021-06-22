Журналист "Матча ТВ" Дмитрий Губерниев назвал бывшего нападающего сборной России по футболу Романа Павлюченко символом тупизны, хамства и бескультурья. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

"О, гений футбольного прорыва на личности перешёл! Как говорится, на воре шапка горит... Роман, вы теперь мой кумир… Символ тупизны, хамства и бескультурья… Жаль парня, все про него забыли, хоть так теперь вспомнят гения…" — отметил Губерниев.

Ранее Губерниев после вылета сборной России с Евро-2020 написал в своём канале, что в нашей стране не хватает сильных футболистов уровня сборной. В ответ на это бывший игрок посоветовал ему обсуждать лыжный спорт.

"Чувак, ты кто? Обсуждай лыжный спорт! Не лезь в футбол, пожалуйста, я тебя прошу, там и без тебя разберутся", — написал Павлюченко в сториз "Инстаграма".