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"Символ хамства и бескультурья": Губерниев резко ответил на критику Павлюченко

Комментатор высказался о том, что в России не хватает сильных футболистов уровня сборной, а бывший игрок посоветовал ему обсуждать лыжный спорт.

22 июня, 09:29
<p>Роман Павлюченко. Фото © Андрей Васильев / ТАСС</p>

Роман Павлюченко. Фото © Андрей Васильев / ТАСС

Журналист "Матча ТВ" Дмитрий Губерниев назвал бывшего нападающего сборной России по футболу Романа Павлюченко символом тупизны, хамства и бескультурья. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

"О, гений футбольного прорыва на личности перешёл! Как говорится, на воре шапка горит... Роман, вы теперь мой кумир… Символ тупизны, хамства и бескультурья… Жаль парня, все про него забыли, хоть так теперь вспомнят гения…" отметил Губерниев.

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Ничего удивительного: Почему позор сборной России на Евро-2020 абсолютно закономерен

Ранее Губерниев после вылета сборной России с Евро-2020 написал в своём канале, что в нашей стране не хватает сильных футболистов уровня сборной. В ответ на это бывший игрок посоветовал ему обсуждать лыжный спорт.

"Чувак, ты кто? Обсуждай лыжный спорт! Не лезь в футбол, пожалуйста, я тебя прошу, там и без тебя разберутся", — написал Павлюченко в сториз "Инстаграма".

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Накануне сборная России проиграла Дании в решающем матче группового этапа Евро-2020 со счётом 1:4 и закончила своё выступление на турнире.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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