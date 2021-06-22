Песков рассказал, почему статья Путина к 80-летию начала ВОВ вышла в немецкой газете
Сегодня материал выйдет в немецком интернет-издании Zeit Online, а в четверг — в еженедельной газете Die Zeit в разделе "Мнения".
Фото © ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему статья Владимира Путина к 80-летию начала Великой Отечественной войны "Быть открытыми, несмотря на прошлое" вышла в немецкой прессе.
"Речь идёт о европейской истории, и если вы внимательно читали статью, то президент слова обращает к европейцам — к тем, с кем мы делим один континент", — отметил представитель Кремля.
Напомним, на сайте Кремля статья уже опубликована. Сегодня она выйдет в немецком интернет-издании Zeit Online, а в четверг — в еженедельной газете Die Zeit в разделе "Мнения". В статье, вышедшей в День памяти и скорби, президент России призвал мировое сообщество избавиться от "груза прошлых недоразумений, обид, конфликтов и ошибок" и начать их исправление. Кроме того, российский лидер отметил, что Москва выступает за восстановление всеобъемлющего партнёрства с Европой.
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