Песков рассказал, почему статья Путина к 80-летию начала ВОВ вышла в немецкой газете

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему статья Владимира Путина к 80-летию начала Великой Отечественной войны "Быть открытыми, несмотря на прошлое" вышла в немецкой прессе.

"Речь идёт о европейской истории, и если вы внимательно читали статью, то президент слова обращает к европейцам — к тем, с кем мы делим один континент", — отметил представитель Кремля.