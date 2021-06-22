НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Песков рассказал, почему статья Путина к 80-летию начала ВОВ вышла в немецкой газете

Сегодня материал выйдет в немецком интернет-издании Zeit Online, а в четверг — в еженедельной газете Die Zeit в разделе "Мнения".

22 июня, 09:47
<p>Фото © ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ</p>

Фото © ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему статья Владимира Путина к 80-летию начала Великой Отечественной войны "Быть открытыми, несмотря на прошлое" вышла в немецкой прессе.

"Речь идёт о европейской истории, и если вы внимательно читали статью, то президент слова обращает к европейцам — к тем, с кем мы делим один континент", — отметил представитель Кремля.

"Те страшные годы впечатаны в нашу память": Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

"Те страшные годы впечатаны в нашу память": Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Напомним, на сайте Кремля статья уже опубликована. Сегодня она выйдет в немецком интернет-издании Zeit Online, а в четверг — в еженедельной газете Die Zeit в разделе "Мнения". В статье, вышедшей в День памяти и скорби, президент России призвал мировое сообщество избавиться от "груза прошлых недоразумений, обид, конфликтов и ошибок" и начать их исправление. Кроме того, российский лидер отметил, что Москва выступает за восстановление всеобъемлющего партнёрства с Европой.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Юнашев Александр
Юнашев Александр

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Те страшные годы впечатаны в нашу память": Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

сегодня в 09:38

Опубликована статья Путина к 80-летию начала Великой Отечественной войны

сегодня в 08:29

Песков: Путин пока не принимал решений о заполнении своей квоты на назначение сенаторов

сегодня в 09:37
Life

"Без лишних посредников": Песков рассказал об особенностях прямой линии с Путиным в этом году

сегодня в 10:07

"Будут в невыгодном положении": Песков предупредил о "неминуемой дискриминации" непривитых от ковида

сегодня в 10:02

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1