Песков: Путин пока не принимал решений о заполнении своей квоты на назначение сенаторов
По словам представителя Кремля, президент сделает это "тогда, когда посчитает целесообразным".
Фото © ТАСС/Михаил Метцель
Президент России Владимир Путин пока не принимал решений о заполнении квоты главы государства на назначение членов Совета Федерации. Так пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ о том, что в верхнюю палату парламента может уйти ряд старожилов российской политики.
"Президент это сделает тогда, когда посчитает целесообразным. Никаких решений президент не принимал на этот счёт", — сказал представитель Кремля.
А ранее президент РФ Владимир Путин назначил пятерых членов ЦИК по своей квоте. Таким образом, состав комиссии стал окончательным. Её первое заседание прошло в конце марта.
Лента новостей
Убийцу заперли в комнате: Лайф узнал подробности кровавой драмы в детском лагере, где старшая вожатая зарезала коллегу
сегодня в 09:36
Дания отклонила апелляцию Nord Stream 2 AG по изучению нового маршрута газопровода
сегодня в 09:25
Суточный максимум смертей от коронавируса зафиксирован в Москве
сегодня в 09:22
Комментариев: 0