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Песков: Путин пока не принимал решений о заполнении своей квоты на назначение сенаторов

По словам представителя Кремля, президент сделает это "тогда, когда посчитает целесообразным".

22 июня, 09:37
<p>Фото © ТАСС/Михаил Метцель</p>

Фото © ТАСС/Михаил Метцель

Президент России Владимир Путин пока не принимал решений о заполнении квоты главы государства на назначение членов Совета Федерации. Так пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ о том, что в верхнюю палату парламента может уйти ряд старожилов российской политики.

"Президент это сделает тогда, когда посчитает целесообразным. Никаких решений президент не принимал на этот счёт", — сказал представитель Кремля.

А ранее президент РФ Владимир Путин назначил пятерых членов ЦИК по своей квоте. Таким образом, состав комиссии стал окончательным. Её первое заседание прошло в конце марта.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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