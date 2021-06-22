Песков: Путин пока не принимал решений о заполнении своей квоты на назначение сенаторов

Президент России Владимир Путин пока не принимал решений о заполнении квоты главы государства на назначение членов Совета Федерации. Так пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ о том, что в верхнюю палату парламента может уйти ряд старожилов российской политики.

"Президент это сделает тогда, когда посчитает целесообразным. Никаких решений президент не принимал на этот счёт", — сказал представитель Кремля.