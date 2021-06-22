Дания отклонила апелляцию Nord Stream 2 AG по изучению нового маршрута газопровода

Апелляционный совет Дании отклонил апелляцию Nord Stream 2 AG, оператора проекта "Северный поток – 2", на требование датского энергетического агентства DEA изучить новый маршрут газопровода. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на проспект к еврооблигациям "Газпрома".

В апреле 2019 года DEA потребовало от компании подготовить и подать экологический отчёт и заявку на строительство по маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм в исключительной экономической зоне страны. К тому моменту на рассмотрении регулятора уже находилось две заявки на альтернативные маршруты "Северного потока – 2".

"22 марта 2021 года Апелляционный совет Дании отклонил апелляцию Nord Stream 2 AG. Данное решение не влияет на идущие сейчас работы и реализацию проекта "Северный поток – 2", — отмечается в документе.