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Дания отклонила апелляцию Nord Stream 2 AG по изучению нового маршрута газопровода

Однако такое решение не влияет на идущие сейчас работы и реализацию проекта "Северный поток – 2".

22 июня, 09:25
<p>Фото © Getty Images / Stefan Sauer / Picture-alliance</p>

Фото © Getty Images / Stefan Sauer / Picture-alliance

Апелляционный совет Дании отклонил апелляцию Nord Stream 2 AG, оператора проекта "Северный поток – 2", на требование датского энергетического агентства DEA изучить новый маршрут газопровода. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на проспект к еврооблигациям "Газпрома".

В апреле 2019 года DEA потребовало от компании подготовить и подать экологический отчёт и заявку на строительство по маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм в исключительной экономической зоне страны. К тому моменту на рассмотрении регулятора уже находилось две заявки на альтернативные маршруты "Северного потока – 2".

"22 марта 2021 года Апелляционный совет Дании отклонил апелляцию Nord Stream 2 AG. Данное решение не влияет на идущие сейчас работы и реализацию проекта "Северный поток – 2", — отмечается в документе.

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Ранее Дания отозвала разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe, по которому планируется прокачивать природный газ из Норвегии в Польшу. Поводом для такого решения стала недостаточная изученность вопроса защиты природы во время строительства газопровода.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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