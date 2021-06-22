Трагедия, развернувшаяся в подмосковном лагере "Доброе", где убили вожатую, произошла в "королевскую" ночь (последняя ночь смены). Как рассказал Лайфу источник, девушку трижды ударила ножом её коллега.

По словам нашего собеседника, в 20:00 был прощальный концерт, потом дискотека, в час ночи всех детей уже уложили спать, после чего была планёрка среди вожатых. Алла Ф. и Александра О. были там и пребывали в очень радостном настроении. Далее часть вожатых пошла отдыхать, а некоторые остались дежурить на случай, если дети в последнюю ночь начнут куролесить. Александра и Алла выпивали у себя в комнате. В итоге нетрезвый разговор перешёл в ругань и 22-летняя Александра, разозлившись, трижды пырнула ножом свою коллегу и подругу Аллу. Один из ударов попал прямо в сердце девушки.

Вожатые около двух часов ночи услышали дикий крик. Сперва подумали, что кто-то пьяный на улице. Алла, по всей вероятности, выбежала в коридор, и коллеги побежали ей на помощь, чтобы остановить кровь. Сашу же, которая нанесла подруге увечья, закрыли в комнате из соображений безопасности.

Наш источник также уточнил, что девушки вместе проходили практику и дружили давно, несмотря на разность темпераментов — убитая была активной и энергичной, а её подруга, напротив, замкнутая и нелюдимая. Дети ничего не видели и не слышали о случившемся. Александра задержана и находится на допросе в СКР.