"Без лишних посредников": Песков рассказал об особенностях прямой линии с Путиным в этом году
Нынешнее общение президента с гражданами станет самым высокотехнологичным: благодаря мобильному приложению любой россиянин сможет напрямую задать вопрос главе государства.
Фото © ТАСС / Владимир Смирнов
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным в этом году состоится без аудитории в студии, вместе с главой государства там будут находиться только ведущие. Нынешняя прямая линия также будет высокотехнологичной, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"С президентом будут ведущие, которые вместе с ним готовятся, работают с массивом вопросов. Студии (аудитории. — Прим. Лайфа) не будет по понятными причинам. Линия будет высокотехнологичная. Упор делается на приложение для смартфонов", — добавил представитель Кремля.
По его словам, это приложение позволяет любому россиянину стать журналистом "без посредников" и самому задать вопрос главе государства.
"Девиз этой прямой линии — без лишних посредников. Люди напрямую общаются со своим президентом. Это относительная, но всё же новация. И дальше уже будет прямой разговор", — добавил Песков.
Ранее стало известно, что Путин проведёт прямую линию с гражданами РФ 30 июня. Общение главы государства с россиянами начнётся в 12:00. Вопросы будут принимать с 12:00 по местному времени 20 июня и до окончания программы 30 июня. Подробная информация о прямой линии доступна на сайте moskva-putinu.ru (москва-путину.рф).
Комментариев: 0