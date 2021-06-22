Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным в этом году состоится без аудитории в студии, вместе с главой государства там будут находиться только ведущие. Нынешняя прямая линия также будет высокотехнологичной, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"С президентом будут ведущие, которые вместе с ним готовятся, работают с массивом вопросов. Студии (аудитории. — Прим. Лайфа) не будет по понятными причинам. Линия будет высокотехнологичная. Упор делается на приложение для смартфонов", — добавил представитель Кремля.

По его словам, это приложение позволяет любому россиянину стать журналистом "без посредников" и самому задать вопрос главе государства.

"Девиз этой прямой линии — без лишних посредников. Люди напрямую общаются со своим президентом. Это относительная, но всё же новация. И дальше уже будет прямой разговор", — добавил Песков.