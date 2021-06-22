В Кремле рассказали, примет ли Путин участие в "Бессмертном полку" онлайн

Президент РФ Владимир Путин не будет принимать участие в памятной онлайн-акции "Бессмертный полк", выставляя портрет своего отца на сайте Кремля. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Не забывайте, что это народная инициатива, народный "Бессмертный полк", а не официальное мероприятие. Поэтому не нужно здесь использовать какие-то государственные интернет-сайты. Это всё-таки официальный сайт президента", — объяснил представитель Кремля.

При этом Песков не уточнил, появится ли портрет Владимира Спиридоновича Путина на окне подмосковной резиденции президента. Пресс-секретарь главы государства добавил, что россиянам необходимо добиться проведения полноценного шествия "путём массовой вакцинации и проявления сознательности".