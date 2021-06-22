В Кремле рассказали, примет ли Путин участие в "Бессмертном полку" онлайн
Там напомнили, что для проведения полномасштабного традиционного шествия необходимо увеличить темпы вакцинации от коронавируса.
Фото © ТАСС / Дружинин Алексей
Президент РФ Владимир Путин не будет принимать участие в памятной онлайн-акции "Бессмертный полк", выставляя портрет своего отца на сайте Кремля. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Не забывайте, что это народная инициатива, народный "Бессмертный полк", а не официальное мероприятие. Поэтому не нужно здесь использовать какие-то государственные интернет-сайты. Это всё-таки официальный сайт президента", — объяснил представитель Кремля.
При этом Песков не уточнил, появится ли портрет Владимира Спиридоновича Путина на окне подмосковной резиденции президента. Пресс-секретарь главы государства добавил, что россиянам необходимо добиться проведения полноценного шествия "путём массовой вакцинации и проявления сознательности".
Напомним, организаторы акции "Бессмертный полк" решили отказаться от проведения полномасштабного шествия в этом году из-за пандемии коронавируса. В прошлом году акция также прошла в онлайн-формате.
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