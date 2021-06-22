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Глава Минздрава рекомендовал студентам привиться от ковида до середины июля

Это обусловлено тем, что для формирования иммунитета нужно около 42 дней, а вакцинироваться учащимся лучше до начала нового учебного года.

22 июня, 10:22

Фото © ТАСС / Красноухов Сергей

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рекомендовал студентам российских вузов вакцинироваться от ковида перед началом учебного года, желательно до середины июля.

"Студентам необходимо вакцинироваться перед началом учебного сезона, целесообразно, чтобы все студенты прошли вакцинацию. Поскольку иммунитет формируется в общей сложности 42 дня, мы рекомендуем всем студентам сделать это до середины июля, чтобы к 1 сентября подготовиться, чтобы учебный процесс шёл без сбоев, настоятельно рекомендуем", — сказал он.

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Напомним, ранее совет ректоров вузов Москвы и Подмосковья рекомендовал заведениям в новом учебном году пускать на очные занятия студентов, вакцинированных от ковида, или со справкой о наличии антител, а для остальных организовать онлайн-обучение. В Минобрнауки позже заявили, что вакцинация от коронавируса является добровольной для учащихся.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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