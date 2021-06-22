Глава Минздрава рекомендовал студентам привиться от ковида до середины июля

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рекомендовал студентам российских вузов вакцинироваться от ковида перед началом учебного года, желательно до середины июля.

"Студентам необходимо вакцинироваться перед началом учебного сезона, целесообразно, чтобы все студенты прошли вакцинацию. Поскольку иммунитет формируется в общей сложности 42 дня, мы рекомендуем всем студентам сделать это до середины июля, чтобы к 1 сентября подготовиться, чтобы учебный процесс шёл без сбоев, настоятельно рекомендуем", — сказал он.