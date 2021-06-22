Чемпиона мира по бегу Шубенкова оправдали по делу о нарушении антидопинговых правил

Независимый дисциплинарный орган в лёгкой атлетике Athletics Integrity Unit (AIU) отказался от претензий в отношении чемпиона мира в беге на 110 метров с барьерами россиянина Сергея Шубенкова в связи с возможным нарушением антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте AIU.

"Шубенков не будет отбывать срок дисквалификации за найденную в его организме низкую концентрацию вещества, известного как "Ацетазоламид" (мочегонное средство). После тщательного расследования и получения объяснений спортсмена AIU согласился с тем, что положительный тест стал результатом непреднамеренного употребления им остатков лекарств, использовавшихся для лечения одного из членов семьи", — говорится в пресс-релизе.

Проба была взята у Шубенкова 15 декабря 2020 года во внесоревновательный период.

В январе издание News.ru со ссылкой на источник, близкий к Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), сообщило, что в организме бегуна нашли запрещённое вещество фуросемид. Информацию о проваленном бегуном допинг-тесте подтвердили "Матч ТВ" и "Спорт-Экспресс".

30-летний спортсмен в своём инстаграме назвал данные об употреблении им фуросемида клеветой.

"Такого никогда не было! А новостные ленты бросились задорно репостить вброс, не проверяя, откуда он взялся", — отметил Шубенков.

При этом он признал, что получил письмо из AIU. Содержание документа бегун раскрывать не стал.