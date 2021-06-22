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СМИ: Черчесов не собирается подавать в отставку после провала на Евро-2020

Наставник национальной команды сообщил футболистам, что ждёт встречи с ними в сентябре, когда возобновится отбор ЧМ-2022.

22 июня, 10:42
<p>Фото © РФС</p>

Фото © РФС

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов не намерен уходить в отставку со своего поста после провального результата на Евро-2020. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

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По данным издания, наставник нашей сборной попрощался с футболистами на базе в Новогорске и сообщил, что ждёт встречи с ними уже в сентябре, когда возобновится отбор ЧМ-2022.

При этом подавать в отставку по собственной инициативе Черчесов пока не намерен, такого разговора с руководством РФС у него не было.

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Напомним, сборная России по футболу в трёх матчах группового этапа обыграла Финляндию и уступила командам Бельгии и Дании. В результате подопечные Станислава Черчесова заняли четвёртое место в группе и с треском вылетели с турнира.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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