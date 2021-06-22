СМИ: Черчесов не собирается подавать в отставку после провала на Евро-2020

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов не намерен уходить в отставку со своего поста после провального результата на Евро-2020. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

По данным издания, наставник нашей сборной попрощался с футболистами на базе в Новогорске и сообщил, что ждёт встречи с ними уже в сентябре, когда возобновится отбор ЧМ-2022.

При этом подавать в отставку по собственной инициативе Черчесов пока не намерен, такого разговора с руководством РФС у него не было.