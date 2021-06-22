НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Дело блогера Эдварда Била о ДТП в центре Москвы поступило в прокуратуру

Ему грозит до двух лет колонии. Ранее суд назначил блогеру меру пресечения в виде запрета определённых действий.

22 июня, 10:34
<p>Фото © Пресс-служба Тверского суда / ТАСС</p>

Фото © Пресс-служба Тверского суда / ТАСС

Дело блогера Эдварда Била о ДТП на Садовом кольце в Москве поступило в прокуратуру для утверждения обвинения. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Блогер обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 статьи 264 УК РФ "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

Лайф выяснил сумму компенсации, которую Эдвард Бил выплатил пострадавшей в ДТП

Лайф выяснил сумму компенсации, которую Эдвард Бил выплатил пострадавшей в ДТП

Напомним, днём 1 апреля синий автомобиль "Ауди" вылетел на встречку и врезался в четыре легковушки в центре Москвы. Виновником аварии стал блогер Эдвард Бил. В результате ДТП пострадала женщина — водитель одного из повреждённых авто. Она оказалась сотрудницей Аппарата Госдумы. В отношении блогера возбуждено уголовное дело, ему грозит до двух лет тюрьмы. 3 апреля суд не стал арестовывать пранкера, но запретил покидать дом, выходить в Сеть и пользоваться авто.

"Извините, я не банк": Эдвард Бил пожаловался на попытки потерпевших получить с него миллионы

"Извините, я не банк": Эдвард Бил пожаловался на попытки потерпевших получить с него миллионы

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Лайф выяснил сумму компенсации, которую Эдвард Бил выплатил пострадавшей в ДТП

сегодня в 07:00

Водитель вылетевшей на тротуар в центре Москвы фуры умер в карете скорой

вчера в 15:23

"Я начала нервничать, взяла нож": Вожатая подмосковного лагеря рассказала на допросе, за какие слова жестоко убила коллегу

сегодня в 11:35

В Минобрнауки опровергли сообщения о разработке программы по чипированию

сегодня в 11:29

"Он за ними охотился": Директор парка рассказал подробности нападения медведя-убийцы на туристов

сегодня в 11:28

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1