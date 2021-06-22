Дело блогера Эдварда Била о ДТП в центре Москвы поступило в прокуратуру
Ему грозит до двух лет колонии. Ранее суд назначил блогеру меру пресечения в виде запрета определённых действий.
Фото © Пресс-служба Тверского суда / ТАСС
Дело блогера Эдварда Била о ДТП на Садовом кольце в Москве поступило в прокуратуру для утверждения обвинения. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.
Блогер обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 статьи 264 УК РФ "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".
Напомним, днём 1 апреля синий автомобиль "Ауди" вылетел на встречку и врезался в четыре легковушки в центре Москвы. Виновником аварии стал блогер Эдвард Бил. В результате ДТП пострадала женщина — водитель одного из повреждённых авто. Она оказалась сотрудницей Аппарата Госдумы. В отношении блогера возбуждено уголовное дело, ему грозит до двух лет тюрьмы. 3 апреля суд не стал арестовывать пранкера, но запретил покидать дом, выходить в Сеть и пользоваться авто.
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