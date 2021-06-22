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В России прошла минута молчания в память о жертвах Великой Отечественной войны

Она началась ровно в то же самое время, в которое жители Советского Союза услышали страшное сообщение о вторжении в страну нацистских захватчиков.

22 июня, 10:24

В России прошла минута молчания в память о жертвах Великой Отечественной войны. Видео © LIFE

В России прошла минута молчания в память о жертвах Великой Отечественной войны. Её объявил президент РФ Владимир Путин после возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду Москвы.

Минута молчания была объявлена в 12:15 по московскому времени — ровно во столько же, во сколько жители Советского Союза 22 июня 1941 года услышали первое объявление о вторжении в страну немецких войск.

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Как сообщал Лайф, перед этим Владимир Путин пообщался с ветеранами, возложил цветы ко всем мемориалам, а также выступил с речью.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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