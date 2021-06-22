В России прошла минута молчания в память о жертвах Великой Отечественной войны
Она началась ровно в то же самое время, в которое жители Советского Союза услышали страшное сообщение о вторжении в страну нацистских захватчиков.
В России прошла минута молчания в память о жертвах Великой Отечественной войны. Видео © LIFE
В России прошла минута молчания в память о жертвах Великой Отечественной войны. Её объявил президент РФ Владимир Путин после возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду Москвы.
Минута молчания была объявлена в 12:15 по московскому времени — ровно во столько же, во сколько жители Советского Союза 22 июня 1941 года услышали первое объявление о вторжении в страну немецких войск.
Как сообщал Лайф, перед этим Владимир Путин пообщался с ветеранами, возложил цветы ко всем мемориалам, а также выступил с речью.
Лента новостей
"Простите меня": Поставившая ребёнка на колени "яжемать" из Красноярска покаялась на камеру после задержания
сегодня в 10:23
Глава Минздрава рекомендовал студентам привиться от ковида до середины июля
сегодня в 10:22
Чемпиона мира по бегу Шубенкова оправдали по делу о нарушении антидопинговых правил
сегодня в 10:15
Комментариев: 0