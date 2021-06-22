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"Простите меня": Поставившая ребёнка на колени "яжемать" из Красноярска покаялась на камеру после задержания

По данным следствия, подозреваемая спустя несколько дней после нападения на обидчика сына при схожих обстоятельствах избила 12-летнюю девочку.

22 июня, 10:23

Задержанная "яжемать" извинилась перед родителями пострадавших детей. Видео © Следком

В пресс-службе ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии сообщили о задержании 35-летней женщины, которая поставила на колени чужого ребёнка и заставила его извиняться перед своим сыном. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ ("Побои").

"13 июня 2021 года подозреваемая причинила побои девятилетнему мальчику, который якобы обидел её пятилетнего сына, после чего заставила встать на колени и просить у её сына прощения. Через несколько дней подозреваемая при аналогичных обстоятельствах причинила телесные повреждения 12-летней девочке", — уточнили в управлении.

После задержания "яжемать" принесла свои искренние извинения родителям пострадавших от её действий мальчика и девочки. Она заявила о намерении лично попросить прощения перед ними и перед их детьми.

На поставившую ребёнка на колени "яжемать" из Красноярска завели дело

На поставившую ребёнка на колени "яжемать" из Красноярска завели дело

Следствие вышло в суд ходатайством об избрании в отношении неё меры пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, "яжемать" прилюдно поставила на колени "обидчика" сына и заставила извиниться. На защиту школьника встали другие женщины, а затем в конфликт вмешались и мужчины. В итоге разборки закончились дракой представителей сильного пола.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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