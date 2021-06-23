Путин отметил рост турбулентности геополитических процессов

"К сожалению, пока турбулентность геополитических процессов возрастает, даже несмотря на отдельные позитивные сигналы. Продолжается и эрозия международного права. Не прекращаются попытки использовать силу для продавливания своих интересов, укрепить собственную безопасность за счёт безопасности других", — сказал он, выступая на московской конференции по международной безопасности.