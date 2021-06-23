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Путин отметил рост турбулентности геополитических процессов

По словам главы государства, некоторые страны используют силу для продавливания своих интересов.

23 июня, 06:17
<p>Фото © Kremlin.ru</p>

Фото © Kremlin.ru

Турбулентность геополитических процессов в мире растёт, несмотря на различные позитивные моменты. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

"К сожалению, пока турбулентность геополитических процессов возрастает, даже несмотря на отдельные позитивные сигналы. Продолжается и эрозия международного права. Не прекращаются попытки использовать силу для продавливания своих интересов, укрепить собственную безопасность за счёт безопасности других", — сказал он, выступая на московской конференции по международной безопасности.

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Накануне Лайф сообщал, что пресс-служба Кремля опубликовала текст статьи Владимира Путина для немецкой газеты Die Zeit, которую он посвятил 80-летию начала Великой Отечественной войны, призвав мир перестать "тащить за собой груз прошлых недоразумений и ошибок". Кроме того, в своей статье Путин предупредил о существовании риска новой гонки вооружений, которая может начаться в мире на фоне деградации системы европейской безопасности.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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