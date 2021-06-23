Несколько случаев ковида привели к подорожанию стоимости морских грузоперевозок до рекорда

Стоимость морских грузоперевозок из Азии в Европу выросла в пять раз по сравнению с прошлым годом. Как сообщает Financial Times, причинами этого являются пандемия, сбой в работе портов Китая и другие факторы.

Согласно данным онлайн-рынка грузовых перевозок Freightos, стоимость отправки стандартного 40-футового контейнера из Азии в Северную Европу впервые превысила 11 тысяч долларов. В середине мая она составляла ещё 8,5 тысячи, а в прошлом году и вовсе равнялась двум тысячам.

Столь резкий рост спровоцировал сбой в работе китайского порта Яньтянь, где у нескольких сотрудников выявили коронавирус. В результате власти приняли решение приостановить его работу, что привело к перегрузкам соседних портов. Сейчас производительность морской гавани восстановилась только на 70%. Полностью же отрасль морских перевозок сможет восстановиться через шесть-девять месяцев, считают эксперты.

"Китайские власти жёстко пресекают малейшие вспышки коронавируса. Для закрытия целых районов достаточно всего несколько случаев заражения", — отметил исполнительный директор консалтинговой компании Vespucci Maritime Ларс Дженсен.