НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Эпидемиолог раскрыл условие для полной ликвидации коронавируса в мире

Медик призвал все специализированные лаборатории поставить себе цель по его достижению.

23 июня, 05:19

Фото © Pixabay

Создать вакцину от коронавируса, дающую пожизненную защиту, поможет развитие генетики. Об этом в беседе с URA.ru рассказал врач-эпидемиолог Эдуард Шунков.

"Исходя из расчёта, что существует пожизненный иммунитет к некоторым вирусам, развитие генетики позволит найти закономерности в генах, отвечающие за выработку пожизненного иммунитета", заявил Шунков.

Медик предрёк ревакцинацию от ковида в течение 10 лет

Медик предрёк ревакцинацию от ковида в течение 10 лет

По словам эксперта, появление такой вакцины даст шанс человечеству полностью избавиться от коронавируса. Все лаборатории, производящие иммунобиологические препараты, должны ставить перед собой такую цель, отметил он. Вместе с тем Шунков подчеркнул, что оценивать вероятность такого научного открытия сложно.

Доктор биологических наук Илья Зазаров-Гезехус, в свою очередь, допустил возможность создания такой вакцины. Причём, как отметил специалист, препарат более реально сделать для животных, так как "всякие эксперименты с человеческим геномом осуждаются из этических соображений".

А вот специалист по геномике и эволюционной биологии Михаил Гельфанд заявил, что такая вакцина не появится в обозримом будущем.

"Генетика штука довольная сложная, иммунная система вещь тоже довольно сложная", — отметил учёный.

Ранее Лайф писал о том, что инфекционист объяснил россиянам, к чему ведёт нежелание вакцинироваться от коронавируса.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Опрос показал, как россияне относятся к обязательной вакцинации

сегодня в 04:33

Пульмонолог назвал три фактора, при которых срочно нужно привиться от ковида

сегодня в 04:15

Врач рассказала, как использовать кондиционер, чтобы не простудиться

сегодня в 05:25

Несколько случаев ковида привели к подорожанию стоимости морских грузоперевозок до рекорда

сегодня в 05:25

Вице-премьер Абрамченко приняла участие в акции "Сад памяти" в Красноярске

сегодня в 04:51

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1