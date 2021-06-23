Эпидемиолог раскрыл условие для полной ликвидации коронавируса в мире

Создать вакцину от коронавируса, дающую пожизненную защиту, поможет развитие генетики. Об этом в беседе с URA.ru рассказал врач-эпидемиолог Эдуард Шунков.

"Исходя из расчёта, что существует пожизненный иммунитет к некоторым вирусам, развитие генетики позволит найти закономерности в генах, отвечающие за выработку пожизненного иммунитета", — заявил Шунков.

По словам эксперта, появление такой вакцины даст шанс человечеству полностью избавиться от коронавируса. Все лаборатории, производящие иммунобиологические препараты, должны ставить перед собой такую цель, отметил он. Вместе с тем Шунков подчеркнул, что оценивать вероятность такого научного открытия сложно.

Доктор биологических наук Илья Зазаров-Гезехус, в свою очередь, допустил возможность создания такой вакцины. Причём, как отметил специалист, препарат более реально сделать для животных, так как "всякие эксперименты с человеческим геномом осуждаются из этических соображений".

А вот специалист по геномике и эволюционной биологии Михаил Гельфанд заявил, что такая вакцина не появится в обозримом будущем.

"Генетика штука довольная сложная, иммунная система вещь тоже довольно сложная", — отметил учёный.