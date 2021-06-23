Россиянам рассказали, сколько нужно пить воды в жару

При нормальной температуре воздуха рекомендовано пить примерно два литра воды в день, однако с учётом тридцатиградусной жары эта норма меняется. Об этом рассказала в интервью радио Sputnik диетолог Арина Скоромная.

"Среднестатистическое значение – это 30-35 миллилитров воды на килограмм веса тела. То есть получается, что если я вешу условные 60 килограммов, то мне нужно пить около 2 литров и 100 миллилитров воды в день. Это норма. Если у кого-то большой вес, то есть за 90 или 100 килограммов, то норма 3 литра воды. Не стоит пить больше, поскольку это слишком большая нагрузка на почки", – объяснила Скоромная.