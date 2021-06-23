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Россиянам рассказали, сколько нужно пить воды в жару

Важно не переборщить, иначе есть риск навредить почкам.

23 июня, 04:20
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

При нормальной температуре воздуха рекомендовано пить примерно два литра воды в день, однако с учётом тридцатиградусной жары эта норма меняется. Об этом рассказала в интервью радио Sputnik диетолог Арина Скоромная.

"Среднестатистическое значение – это 30-35 миллилитров воды на килограмм веса тела. То есть получается, что если я вешу условные 60 килограммов, то мне нужно пить около 2 литров и 100 миллилитров воды в день. Это норма. Если у кого-то большой вес, то есть за 90 или 100 килограммов, то норма 3 литра воды. Не стоит пить больше, поскольку это слишком большая нагрузка на почки", – объяснила Скоромная.

Журналистка ради эксперимента каждый день пила по 4 литра воды, и результаты удивили даже её саму

Журналистка ради эксперимента каждый день пила по 4 литра воды, и результаты удивили даже её саму

Специалист отметила, что когда температура поднимается выше 30 градусов, то норма меняется. Во время жары человеку хочется пить больше и чаще. Пить больше допустимо, но небольшими порциями, так как есть риск перегрузки почек. Поэтому лучше пить чаще, но небольшими дозами.

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Ранее Лайф писал о том, что диетолог Наталья Круглова рассказала, как обезопасить себя от проблем со здоровьем в жару.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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