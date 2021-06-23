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В Приморье клещ спровоцировал ДТП, в котором пострадало три человека

Двое из них — дети 15 и 8 лет. Также травмы получила их мать, которая и находилась за рулём автомобиля.

23 июня, 03:40

Фото © УМВД РФ по Приморскому краю

На трассе в Приморском крае три человека пострадали при опрокидывании иномарки в кювет из-за того, что женщина-водитель пыталась убрать с плеча клеща. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.

  • Фото © УМВД РФ по Приморскому краю
    Фото © УМВД РФ по Приморскому краю
  • Фото © УМВД РФ по Приморскому краю
    Фото © УМВД РФ по Приморскому краю
  • Фото © УМВД РФ по Приморскому краю
    Фото © УМВД РФ по Приморскому краю

Фото © УМВД РФ по Приморскому краю

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В полиции уточнили, что ДТП произошло в Михайловском районе. За рулём автомобиля марки Honda CRV находилась 41-летняя женщина, на пассажирских сиденьях её дети — 15-летний сын и 8-летняя дочь. Автоледи, двигаясь со стороны Хабаровска в направлении Владивостока, в какой-то момент почувствовала, что по её плечу кто-то ползёт, — как оказалось, это был клещ.

Не отпуская руль и не останавливаясь, женщина попросила свою дочь подать бутылку с водой, чтобы поместить туда клеща. Водитель отвлеклась и потеряла управление, в результате чего автомобиль съехал в кювет и перевернулся на крышу.

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В результате удара женщина получила травму головы и перелом рёбер. У её сына врачи диагностировали травмы головы и перелом плеча, у дочери зафиксированы травмы позвоночника. Стаж вождения женщины превышает десять лет, к административной ответственности за нарушение ПДД её ранее не привлекали.

Ранее сообщалось, что в одном из дворов Южно-Сахалинска водитель минивэна преднамеренно сбил женщину и переехал ей ногу.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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