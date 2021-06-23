США заблокировали более 30 иранских сайтов за нарушение санкций
Эти ресурсы использовались в нарушение санкций, указали в ведомстве.
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Министерство юстиции США по решению суда заблокировало 33 иранских сайта, которые использовались Иранским союзом исламского радио и телевидения (IRTVU), а также три сайта, контролируемые проиранской группировкой "Катаиб Хезболлах".
"В соответствии с судебными постановлениями США изъяли [домены] 33 сайтов, используемых IRTVU, и трёх сайтов, управлявшихся "Катаиб Хезболлах" в нарушение санкций США", — говорится в пресс-релизе ведомства.
В Вашингтоне IRTVU приписывают распространение дезинформации с целью повлиять на исход выборов в США, поэтому в октябре прошлого года Минфин США добавил союз в санкционный список. Физическим и юридическим лицам, фигурирующим в перечне, запрещено "получать в США услуги, в том числе услуги интернет-сайтов и доменов, без получения лицензии". В отношении "Катаиб Хезболлах" санкции Минфина были введены ещё в 2009 году, Госдеп США причислил организацию к числу террористических.
Ранее Лайф рассказывал, что в США объяснили, к снятию каких санкций с Ирана готова администрация Байдена. В Госдепе считают, что, если Тегеран потребует отмены всех ограничений, переговоры окажутся в тупике.
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