США заблокировали более 30 иранских сайтов за нарушение санкций

Министерство юстиции США по решению суда заблокировало 33 иранских сайта, которые использовались Иранским союзом исламского радио и телевидения (IRTVU), а также три сайта, контролируемые проиранской группировкой "Катаиб Хезболлах".

"В соответствии с судебными постановлениями США изъяли [домены] 33 сайтов, используемых IRTVU, и трёх сайтов, управлявшихся "Катаиб Хезболлах" в нарушение санкций США", — говорится в пресс-релизе ведомства.

В Вашингтоне IRTVU приписывают распространение дезинформации с целью повлиять на исход выборов в США, поэтому в октябре прошлого года Минфин США добавил союз в санкционный список. Физическим и юридическим лицам, фигурирующим в перечне, запрещено "получать в США услуги, в том числе услуги интернет-сайтов и доменов, без получения лицензии". В отношении "Катаиб Хезболлах" санкции Минфина были введены ещё в 2009 году, Госдеп США причислил организацию к числу террористических.