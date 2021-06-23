Ещё один штамм коронавируса, который по опасности не уступает индийского дельта-варианту, выявлен в Перу. Об этом сообщила биолог, доктор биологических наук, профессор американской Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсон Анча Баранова. Она отметила, что появление новых мутаций неизбежно.

"В Перу, например, уже зарегистрирован новый штамм — достаточно ужасный. Он не хуже "дельты" — индийского штамма. И даже примерно на одном уровне с ним", — приводит слова эксперта "Лента.ру".

Специалист задала вопрос, понадобятся ли к этим двум разным штаммам разные вакцины или хватит и одной. Также Баранова понадеялась, что разные варианты ковида не схлестнутся "в рукопашной".