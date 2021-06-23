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"Достаточно ужасный": Биолог сообщила о появлении нового штамма ковида, сравнимого по опасности с индийским

Специалист задала вопрос, понадобятся ли к этим двум разным штаммам разные вакцины или хватит и одной.

23 июня, 02:45

Фото © Pixabay

Ещё один штамм коронавируса, который по опасности не уступает индийского дельта-варианту, выявлен в Перу. Об этом сообщила биолог, доктор биологических наук, профессор американской Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсон Анча Баранова. Она отметила, что появление новых мутаций неизбежно.

"В Перу, например, уже зарегистрирован новый штамм — достаточно ужасный. Он не хуже "дельты" — индийского штамма. И даже примерно на одном уровне с ним", — приводит слова эксперта "Лента.ру".

Раскрыта главная опасность индийского дельта-штамма коронавируса

Раскрыта главная опасность индийского дельта-штамма коронавируса

Специалист задала вопрос, понадобятся ли к этим двум разным штаммам разные вакцины или хватит и одной. Также Баранова понадеялась, что разные варианты ковида не схлестнутся "в рукопашной".

В Индии предупредили об особой опасности новейшего штамма коронавируса "дельта плюс"

В Индии предупредили об особой опасности новейшего штамма коронавируса "дельта плюс"

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о росте числа заражённых "индийским" штаммом в России. По словам главного санитарного врача страны, увеличение случаев заражения этой мутацией фиксируется в последние две недели. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, мутировавший "индийский" штамм обнаружили у 89,3% москвичей, заболевших за последнее время. Главным распространителем этой мутации назвали молодёжь.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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