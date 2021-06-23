Опрос показал, сколько непривитых россиян планируют вакцинироваться от ковида

Свыше 70% россиян ещё не вакцинировались от коронавируса, при этом более 60% собираются привиться в ближайшее время. Об этом говорится в исследовании аналитического центра университета "Синергия", передаёт РИА "Новости".

Согласно опросу, 35,1% жителей России готовы сделать прививку от инфекции, чтобы сохранить своё рабочее место, а почти 30% респондентов — ради здоровья. При этом для чуть более 16% россиян мотивацией прививки является скорейшая отмена масочно-перчаточного режима. Ещё 12,5% граждан отметили, что вакцинация от коронавируса нужна, чтобы беспрепятственно путешествовать по стране и за рубежом. А чуть более 6% опрошенных выразили готовность сделать прививку от CoViD-19 ради возможности без ограничений посещать музеи, рестораны, кинотеатры.

Также социологи выяснили, что 28,3% россиян не планируют вакцинироваться, а 10,3% пока не определились.

Кроме того, эксперты узнали, почему респонденты до сих пор не сделали прививку от инфекции. Так, 45% не ожидали, что вакцинация может стать обязательной, а более 35% были уверены, что пандемия коронавируса осталась позади, следовательно, нет повода для беспокойства. Остальные граждане опасались побочных эффектов после вакцинации (12,8%) или принципиально не хотели делать прививку (7%).

Стоит добавить, что исследование проводилось с 18 по 21 июня в 85 регионах страны. В нём приняло участие более пяти тысяч респондентов 18–60 лет, среди них занятые в сфере здравоохранения, образования, ЖКХ, торговли, общественного питания, досуга, развлечений и других составили 64,8%, предприниматели — 27,3%, другие категории занятости — 7,9%.