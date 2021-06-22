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"Возросло в 4–5 раз": Собянин сообщил о многократном увеличении количества желающих привиться от ковида

При этом власти понимают, что вакцинация не является быстрым делом и давать результат начнёт через несколько месяцев.

22 июня, 12:40
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва"</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва"

В Москве многократно увеличилось число записей на прививку от коронавируса после введения обязательной вакцинации. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Количество записей на вакцинацию возросло в 4–5 раз. Прививочные пункты в поликлиниках, павильонах "Здоровая Москва" и торговых центрах работают на полную мощность", — написал он в своём блоге.

Однако Собянин уточнил, что вакцинация не является быстрым делом и давать результат начнёт через два-три месяца.

В Москве прививку от ковида сделало уже более 2 млн человек

В Москве прививку от ковида сделало уже более 2 млн человек

Напомним, что из-за сложной ситуации с коронавирусом 16 июня в Москве ввели обязательную вакцинацию в сфере услуг. Мэр столицы Сергей Собянин назвал драматическим развитие ситуации с коронавирусом в городе. Власти также решили дополнительно выделить на борьбу с инфекцией 11 миллиардов рублей.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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