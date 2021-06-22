Власти Москвы выделят ещё 11 млрд рублей на борьбу с коронавирусом
В правительстве столицы также перечислили отрасли, на которые пойдут выделенные средства.
Фото © Сайт Правительства Москвы
Власти Москвы выделят дополнительные 11 миллиардов рублей на борьбу с коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы. Постановление подписал Сергей Собянин.
"В связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки Правительство Москвы дополнительно выделит порядка 11 миллиардов рублей на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции", — сказано в сообщении.
Дополнительные средства будут направлены на:
- осуществление стимулирующих выплат сотрудникам медицинских организаций;
- предоставление грантов федеральным и частным медицинским организациям, привлечённым для госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией;
- оплату отпусков и выплаты компенсаций за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым производились выплаты стимулирующего характера;
- оплату труда сотрудников телемедицинского кол-центра;
- компенсацию расходов амбулаторных учреждений на проведение лабораторных исследований по диагностике коронавирусной инфекции;
- оплату труда дополнительно принимаемого персонала в амбулаторные учреждения;
- закупку лекарств для пациентов, больных коронавирусной инфекцией, на амбулаторном этапе лечения.
Ранее Лайф сообщал, что в Москве прививку от коронавируса сделало уже более двух миллионов человек. При этом власти предупреждают, что из-за циркуляции в столице мутировавшего "индийского" штамма вакцинация должна быть "очень быстрой и массовой".
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