Власти Москвы выделят ещё 11 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

Власти Москвы выделят дополнительные 11 миллиардов рублей на борьбу с коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы. Постановление подписал Сергей Собянин.

"В связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки Правительство Москвы дополнительно выделит порядка 11 миллиардов рублей на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции", — сказано в сообщении.

Ранее Лайф сообщал, что в Москве прививку от коронавируса сделало уже более двух миллионов человек. При этом власти предупреждают, что из-за циркуляции в столице мутировавшего "индийского" штамма вакцинация должна быть "очень быстрой и массовой".