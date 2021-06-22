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Минздрав РФ сообщил о дополнительных поставках вакцины "Ковивак" в Москву

Кроме этого препарата в России зарегистрировано ещё два, и все они доказали свою эффективность в условиях пандемии.

22 июня, 12:14
<p>Фото © ТАСС / Кухмарь Кирилл</p>

Фото © ТАСС / Кухмарь Кирилл

Распределение вакцин от коронавируса по регионам позволяет удовлетворять их потребность в рамках массовой вакцинации. Поставки вакцины "Ковивак" в Москву являются лишь вопросом времени. Такие данные озвучил в беседе с ТАСС помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"Минздрав России проводит распределение вакцин по регионам, что позволяет полностью удовлетворять потребность в рамках массовой вакцинации населения. В Москву в ближайшее время будут поставлены дополнительные объёмы вакцины "Ковивак", — сказал он.

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Он добавил, что сегодня для вакцинации применяются три российские вакцины: "Спутник V", "Эпиваккорона" и, собственно, сам "Ковивак". Все они показали эффективность и безопасность в рамках клинических исследований, заключил Кузнецов.

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В центре Чумакова рассказали об эффективности антиковидной вакцины "Ковивак"

Ранее стало известно, что вакцина от коронавируса "Ковивак" временно закончилась в прививочных пунктах Москвы. Запись на прививку была приостановлена. На данный момент горожане пока что могут поставить укол двумя зарегистрированными препаратами: "Спутник V" и "Эпиваккорона". Эти препараты доступны в ста центрах вакцинации: в поликлиниках, в павильонах "Здоровая Москва", в парках и торговых центрах, а также в других общественных местах.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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