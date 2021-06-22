Минздрав РФ сообщил о дополнительных поставках вакцины "Ковивак" в Москву
Кроме этого препарата в России зарегистрировано ещё два, и все они доказали свою эффективность в условиях пандемии.
Фото © ТАСС / Кухмарь Кирилл
Распределение вакцин от коронавируса по регионам позволяет удовлетворять их потребность в рамках массовой вакцинации. Поставки вакцины "Ковивак" в Москву являются лишь вопросом времени. Такие данные озвучил в беседе с ТАСС помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
"Минздрав России проводит распределение вакцин по регионам, что позволяет полностью удовлетворять потребность в рамках массовой вакцинации населения. В Москву в ближайшее время будут поставлены дополнительные объёмы вакцины "Ковивак", — сказал он.
Он добавил, что сегодня для вакцинации применяются три российские вакцины: "Спутник V", "Эпиваккорона" и, собственно, сам "Ковивак". Все они показали эффективность и безопасность в рамках клинических исследований, заключил Кузнецов.
Ранее стало известно, что вакцина от коронавируса "Ковивак" временно закончилась в прививочных пунктах Москвы. Запись на прививку была приостановлена. На данный момент горожане пока что могут поставить укол двумя зарегистрированными препаратами: "Спутник V" и "Эпиваккорона". Эти препараты доступны в ста центрах вакцинации: в поликлиниках, в павильонах "Здоровая Москва", в парках и торговых центрах, а также в других общественных местах.
Комментариев: 0