Центр Чумакова намерен до конца июня произвести миллион доз вакцины "Ковивак"

Центр имени Чумакова до конца июня выполнит план по производству и отгрузке поставщику одного миллиона доз вакцины "Ковивак" против коронавирусной инфекции. Такие данные в разговоре с ТАСС озвучил представитель центра.

"Поставки вакцины "Ковивак" от коронавирусной инфекции идут в соответствии с графиком, до конца июня мы произведём и отгрузим обещанный миллион доз вакцины", — сказал он информагентству.

Ранее стало известно, что вакцина от коронавируса "Ковивак" временно закончилась в прививочных пунктах Москвы. Запись на прививку была приостановлена. Сейчас горожане могут поставить укол двумя зарегистрированными препаратами: "Спутник V" и "Эпиваккорона". Они доступны в ста центрах вакцинации: в поликлиниках, в павильонах "Здоровая Москва", в парках и торговых центрах, а также в других общественных местах.