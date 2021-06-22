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Центр Чумакова намерен до конца июня произвести миллион доз вакцины "Ковивак"

Пока что для жителей Москвы доступны уколы двумя зарегистрированными препаратами: "Спутник V" и "Эпиваккорона".

22 июня, 11:46
<p>Фото © ТАСС / Кухмарь Кирилл</p>

Фото © ТАСС / Кухмарь Кирилл

Центр имени Чумакова до конца июня выполнит план по производству и отгрузке поставщику одного миллиона доз вакцины "Ковивак" против коронавирусной инфекции. Такие данные в разговоре с ТАСС озвучил представитель центра.

"Поставки вакцины "Ковивак" от коронавирусной инфекции идут в соответствии с графиком, до конца июня мы произведём и отгрузим обещанный миллион доз вакцины", — сказал он информагентству.

В центре Чумакова рассказали об эффективности антиковидной вакцины "Ковивак"

В центре Чумакова рассказали об эффективности антиковидной вакцины "Ковивак"

Ранее стало известно, что вакцина от коронавируса "Ковивак" временно закончилась в прививочных пунктах Москвы. Запись на прививку была приостановлена. Сейчас горожане могут поставить укол двумя зарегистрированными препаратами: "Спутник V" и "Эпиваккорона". Они доступны в ста центрах вакцинации: в поликлиниках, в павильонах "Здоровая Москва", в парках и торговых центрах, а также в других общественных местах.

В московские медучреждения поступила вакцина "Ковивак" от центра Чумакова

В московские медучреждения поступила вакцина "Ковивак" от центра Чумакова

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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