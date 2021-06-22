Число прошедших вакцинацию от ковида в Петербурге за неделю выросло на 17%

В Санкт-Петербурге за неделю число вакцинаций от коронавируса выросло на 17%. Об этом сообщил председатель городского Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

"Конечно, можно порадоваться, что число вакцинированных увеличилось по сравнению с неделей ранее за прошедшую неделю на 17%", — сказал он в эфире телеканала "Санкт-Петербург".