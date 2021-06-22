Число прошедших вакцинацию от ковида в Петербурге за неделю выросло на 17%
При этом прирост новых случаев ковида в городе за последние сутки стал максимальным с февраля.
Фото © ТАСС / Ковалев Петр
В Санкт-Петербурге за неделю число вакцинаций от коронавируса выросло на 17%. Об этом сообщил председатель городского Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.
"Конечно, можно порадоваться, что число вакцинированных увеличилось по сравнению с неделей ранее за прошедшую неделю на 17%", — сказал он в эфире телеканала "Санкт-Петербург".
При этом, по его словам, если бы рост количества желающих сделать прививку наблюдался хотя бы на несколько месяцев раньше, это позволило бы избежать резкого ухудшения эпидемиологической ситуации в стране.
Напомним, что из-за сложной ситуации с коронавирусом 16 июня в Москве ввели обязательную вакцинацию в сфере услуг. Мэр столицы Сергей Собянин назвал драматическим развитие ситуации с коронавирусом в городе. Аналогичные меры, которые касаются ряда жителей, введены в Подмосковье, Санкт-Петербурге и в Ленобласти, Кузбассе, Тверской области, Ненецком автономном округе и на Сахалине. В Туле процедура стала обязательной для людей из групп риска.
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