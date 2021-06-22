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Власти Москвы уточнили рекомендацию по переводу сотрудников на удалёнку

Ранее мэрия обязала руководителей и предпринимателей привить от ковида не менее 60% своих работников.

22 июня, 11:58
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Москве сохраняется рекомендация по переводу почти трети сотрудников столичных предприятий на удалённую работу. Об этом сообщил оперштаб по контролю за эпидемиологической ситуацией, пояснив, что на привившихся граждан это не распространяется.

"Работодателям рекомендуется перевести не менее 30% работников [на удалённый формат работы]. Граждане, получившие прививку от коронавируса, не учитываются в числе работников, подлежащих переводу на дистанционку", — говорится в сообщении штаба.

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Напомним, 12 июня власти Москвы ввели новые ограничения в связи с резким ухудшением ситуации с коронавирусом. Вместе с тем там рекомендовали перевести на удалёнку не менее 30% сотрудников, включая лиц старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Кроме того, 16 июня в Москве ввели обязательную вакцинацию в сфере услуг. Мэр столицы Сергей Собянин назвал драматическим развитие ситуации с ковидом в городе.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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