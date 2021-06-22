В Москве прививку от ковида сделало уже более 2 млн человек

Более двух миллионов москвичей уже привились от коронавируса. Такие данные привёл глава Департамента здравоохранения Алексей Хрипун. При этом он добавил, что эпидемиологическая ситуация в столице остаётся сложной.

"Можно сделать вывод: единственным эффективным способом борьбы с эпидемией всегда являлась и является вакцинация. Это великое благо, что мы с вами имеем эффективные вакцины. На сегодняшний день привито более двух миллионов человек", — ответил Хрипун на онлайн-конференции.