В Москве прививку от ковида сделало уже более 2 млн человек
При этом из-за циркуляции в столице мутировавшего "индийского" штамма вакцинация должна быть "очень быстрой и массовой", предупреждают власти.
Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин
Более двух миллионов москвичей уже привились от коронавируса. Такие данные привёл глава Департамента здравоохранения Алексей Хрипун. При этом он добавил, что эпидемиологическая ситуация в столице остаётся сложной.
"Можно сделать вывод: единственным эффективным способом борьбы с эпидемией всегда являлась и является вакцинация. Это великое благо, что мы с вами имеем эффективные вакцины. На сегодняшний день привито более двух миллионов человек", — ответил Хрипун на онлайн-конференции.
Он также напомнил, что из-за циркуляции в Москве мутировавшего "индийского" штамма вакцинация должна быть "очень быстрой и массовой", так как этот вариант коронавируса более агрессивный.
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Напомним, что 12 июня власти Москвы ввели новые ограничения в связи с резким ухудшением ситуации с коронавирусом. Вместе с тем там рекомендовали перевести на удалёнку не менее 30% сотрудников, включая лиц старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. А 16 июня в Москве ввели обязательную вакцинацию в сфере услуг. Мэр столицы Сергей Собянин назвал драматическим развитие ситуации с ковидом в городе.
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