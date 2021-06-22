Всех российских призывников привьют от ковида к середине июля

Всех российских призывников планируют вакцинировать от коронавируса к середине июля. Об этом сообщил заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов.

"В первоочередном порядке проводится вакцинация призывников, которая будет завершена 15 июля", — сказал он на селекторном совещании в ведомстве.

Отмечается, что в рамках весеннего призыва в армию будет направлено 134 тысячи россиян. Они обязаны проходить вакцинацию от CoViD-19 согласно постановлению государственного санитарного врача Минобороны.