Всех российских призывников привьют от ковида к середине июля
Военнослужащие обязаны проходить вакцинацию согласно постановлению государственного санитарного врача Минобороны.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов
Всех российских призывников планируют вакцинировать от коронавируса к середине июля. Об этом сообщил заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов.
"В первоочередном порядке проводится вакцинация призывников, которая будет завершена 15 июля", — сказал он на селекторном совещании в ведомстве.
Отмечается, что в рамках весеннего призыва в армию будет направлено 134 тысячи россиян. Они обязаны проходить вакцинацию от CoViD-19 согласно постановлению государственного санитарного врача Минобороны.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил о "неминуемой дискриминации" непривитых от коронавируса. Официальный представитель Кремля объяснил, что во многих странах уже фиксируют не только факт вакцинации, но и факт наличия иммунитета.
Комментариев: 0