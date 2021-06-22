НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Всех российских призывников привьют от ковида к середине июля

Военнослужащие обязаны проходить вакцинацию согласно постановлению государственного санитарного врача Минобороны.

22 июня, 12:11
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов

Всех российских призывников планируют вакцинировать от коронавируса к середине июля. Об этом сообщил заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов.

"В первоочередном порядке проводится вакцинация призывников, которая будет завершена 15 июля", — сказал он на селекторном совещании в ведомстве.

Отмечается, что в рамках весеннего призыва в армию будет направлено 134 тысячи россиян. Они обязаны проходить вакцинацию от CoViD-19 согласно постановлению государственного санитарного врача Минобороны.

Глава Минздрава рекомендовал студентам привиться от ковида до середины июля

Глава Минздрава рекомендовал студентам привиться от ковида до середины июля

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил о "неминуемой дискриминации" непривитых от коронавируса. Официальный представитель Кремля объяснил, что во многих странах уже фиксируют не только факт вакцинации, но и факт наличия иммунитета.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Вы вредители": Президент Филиппин пригрозил сажать в тюрьму за отказ от вакцинации

сегодня в 12:44

Для российских военных разработают отечественные смартфоны

18 июня, 01:41

Собянин объяснил перевод ресторанов Москвы на бесковидный режим

сегодня в 12:39

"Все считали меня за дуру": Боня испугалась из-за планов учёных вживлять микрочипы в мозги россиян

сегодня в 13:01

Посадил без шлема: В хабаровской точке проката возложили вину за перелом черепа девочки при катании на скутере на её отца

сегодня в 12:42

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1